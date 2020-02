Tovšakovi za še eno oškodovanje Vegrada pogojna zaporna kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski okrožni sodnik Marko Brišnik je nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak, ki je priznala kaznivo dejanje, povezano z oškodovanjem prej omenjenega gradbenega podjetja, danes izrekel enotno pogojno kazen štirih let in petih mesecev zapora s preizkusno dobo osmih let. Prvoobdolženi v tej zadevi Matej Košič krivde na predobravnavnem naroku ni priznal.