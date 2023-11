Top 5 idej za poslovna darila s stilom

Oglasno sporočilo

Se tudi vi sprašujete, kako in na kakšen način bi se ob koncu leta zahvalili za sodelovanje sodelavcem, strankam in poslovnim partnerjem? Izrazite svojo hvaležnost za skupni uspeh in okrepite občutek pripadnosti s poslovnim darilom, ki bo zagotovo pustilo dober vtis.

Foto: TISK ŠEPIC D.O.O.

Poslovna darila niso le materialna dobrina, ampak so gesta vljudnosti, zvestobe ter predstavljajo močno orodje za začetek ali nadaljevanje poslovnih odnosov ter širjenje prepoznavnosti vašega podjetja.

Zakaj ne bi letos izbrali kakovostnega in personaliziranega tiska na poslovna darila, ki bodo odražala zgodbo in kulturo podjetja ter hkrati upoštevala interese in potrebe prejemnika? Da bodo vaše poslovne vezi v prihodnjem letu še močnejše in uspešne, vam predstavljamo pet vrhunskih poslovnih daril, ki bodo navdušila in osvojila srca obdarovanca.

1. PERSONALIZIRANI NOTESNIKI, KI BODO IZSTOPALI IZ MNOŽICE

Poleg tega, da omogočajo preprosto zapisovanje pomembnih idej in opomb, skrbijo za promocijo vaše blagovne znamke in so zelo uporabno darilo. Na izviren in poseben način predstavite svoje blagovne znamke z logotipom ali sporočilom in ustvarite notesnik, ki bo izstopal iz množice. Možnosti pri tem je res veliko: različni materiali zunanjosti rokovnika (kartonska platnica, recikliran papir), kreativni tisk na platnice (toplotni tisk z barvno folijo, slepi ali reliefni tisk), vezava (lepljen, s spiralo, trda vezava) in še mnogo več.

Foto: TISK ŠEPIC D.O.O.

2. VEDNO PRAKTIČNI KOLEDARJI Z LOGOTIPOM

Koledarji so lahko čudovito darilo tako vašim bližnjim z zanimivimi družinskimi fotografijami kot tudi zaposlenim in poslovnim partnerjem s kreativno grafiko. So učinkovito marketinško orodje za promocijo in prepoznavnost podjetja, ki je najbolj aktualno ob koncu leta. Personalizirani koledarji z logotipom podjetja so praktično darilo, ki so zaradi svoje preglednosti zelo uporabni. S kreativno grafiko in vsebino prejemnika spremljajo vse leto in tako zagotavljajo dolgotrajno izpostavljenost. Izbirate lahko med koledarji različnih oblik, kombinacij, izvedb, velikosti in barv. Lahko so namizni, poslovni, stenski, speti s spiralo ali lepljeni. Prav tako so na voljo enodelni, setveni, vsi pa so lahko oblikovani po vaših željah. Če ne bi želeli personalizacije s celotno potiskano grafiko, se lahko odločite tudi zgolj za tisk logotipa ali reklamnega sporočila.

Foto: TISK ŠEPIC D.O.O.

3. OBLAČILA Z LOGOTIPOM VAŠEGA PODJETJA

Oblačila z logotipom podjetja so odličen način za promocijo in zelo praktično darilo. Ne le da zagotavljajo občutek povezanosti in enoten videz zaposlenih, temveč prispevajo tudi k večji prepoznavnosti blagovne znamke pri vseh prejemnikih. Logotip, barva, material in slog promocijskega tekstila lahko predstavlja zgodbo vašega podjetja, ki jo predstavljate širši okolici. Pomembno je, da je tisk želene grafike na majice, puloverje, jakne, delovna oblačila, kape, šale in druge izdelke kakovostno narejen in obstojen ter da pri izbiri ustreznega tekstila upoštevate ciljno skupino in namen promocije.

4. STEKLENIČKE ZA VODO ALI TERMOSTEKLENICE

Zdrav življenjski slog je v ospredju, zato so personalizirane stekleničke za vodo ali termosteklenice priljubljeno poslovno darilo. Lahko so keramične, steklene ali kovinske, praktične pa so skozi vse leto. Postale so stalen spremljevalec tako doma kot tudi v pisarni, na treningu, sprehodih ali potovanjih, zato s takšnih darilom zagotovo ne boste zgrešili. Uporabniki jih lahko vzamejo s seboj povsod in povečajo prepoznavnost vašega podjetja, medtem ko skrbijo za hidracijo. Pri tisku se lahko odločite za večjo potiskano površino ali zgolj manjši tisk na zamaških, vsekakor pa boste večji učinek dosegli tudi s privlačno potiskano embalažo ali zgolj z obesnim kartonom, na katerem bo personalizirano posvetilo.

Foto: TISK ŠEPIC D.O.O.

5. PISALA IN USB-KLJUČKI, KI JIH VEDNO POTREBUJEMO PRI ROKI

Personalizirana pisala, seti teh in USB-ključki so izjemno praktična darila, saj jih prejemniki uporabljajo vsak dan. So vedno dobrodošla darila, ki so na voljo v različnih velikostih, atraktivnih barvah in estetskih oblikah – od klasičnih pa vse do takšnih v obliki pisal, kartic, srčkov in mnogo več. S takim načinom promocije je vaš logotip neprestano na očeh tako prejemnika kot tudi vseh v njegovi bližini. Pisala so vedno v uporabi, USB-ključki pa so nepogrešljivi za prenašanje podatkov v službi ali doma. Pri tisku tovrstnih daril lahko izbirate med tehnikami sitotiska, tampotiska in graviranjem, za dodatno personalizacijo pa lahko poskrbite tudi z različnimi darilnimi pakiranji.

Foto: TISK ŠEPIC D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je TISK ŠEPIC, D. O. O.