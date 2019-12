Tomaž Seljak je novi predsednik uprave Telekoma Slovenije

Kdo je Tomaž Seljak Foto: Telekom Slovenije Tomaž Seljak je magister elektrotehnike. Pred imenovanjem na mesto predsednika uprave je bil podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za področje tehnologije, svoj drugi mandat v upravi družbe pa je začel 1. maja 2018. Ima dolgoletne izkušnje na področju telekomunikacij. V Telekomu Slovenije se je zaposlil leta 1997, in sicer v takratnem centru za vzdrževanje kabelskih omrežij, kjer je bil odgovoren za spremljanje razvoja in uvajanje optičnih omrežij. Po dveh letih se je pridružil službi telekomunikacijskih kabelskih omrežij ter aktivno sodeloval pri ustanovitvi podjetja GVO in vzpostavitvi poslovnih procesov med družbama Telekom Slovenije in GVO. Leta 2004 je postal vodja službe skrbništva telekomunikacijskega kabelskega omrežja, v letu 2006 pa direktor sektorja za vključevanje in odpravo napak, kjer je sodeloval pri prenovi poslovnih procesov na področju zagotavljanja storitev poslovnim in rezidenčnim uporabnikom. Med letoma 2009 in 2011 je bil direktor sektorja za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, nato direktor sektorja za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, pred imenovanjem na mesto člana uprave družbe pa je vodil sektor za dostopovna omrežja.

S tem ko je nadzorni svet Telekoma Slovenije za predsednika uprave družbe imenoval Seljaka, je na mesto člana uprave, odgovornega za področje tehnologije, imenoval Matjaža Beričiča. Ta štiriletni mandat na mestu člana uprave družbe nastopi danes.

Beričič je kariero leta 1998 začel v takratni družbi Simobil, leta 2007 pa se je kot vodja sektorja za jedrno omrežje pridružil takratnemu Mobitelu, ki je bil del Skupine Telekom Slovenije. Beričič je letos kot direktor prevzel vodenje organizacijske enote IKT in storitve omrežja, v okviru katere je bil med drugim odgovoren za razvoj tehnologij jedrnega omrežja, IT-infrastrukture in aplikacij ter tehnično podporo uporabnikom

Uprava Telekoma Slovenije ponovno v polni sestavi

Z imenovanjem Tomaža Seljaka na mesto predsednika uprave in Matjaža Beričiča na mesto člana uprave, odgovornega za tehnologijo, je uprava Telekoma Slovenije ponovno v polni sestavi. Poleg Seljaka in Beričiča so v upravi Telekoma Slovenije še Ranko Jelača, ki je odgovoren za področje prodaje in marketinga, Vida Žurga, odgovorna za finančno področje, in Špela Fortin, članica uprave – delavska direktorica.

Barbara Kürner Čad, predsednica nadzornega sveta Telekoma Slovenije, je ob tem dejala, da se je Seljak pri dozdajšnjem vodenju družbe izkazal kot preudaren menedžer z občutkom za razvoj poslovanja ter kot strokovnjak, ki področje telekomunikacij in trende odlično pozna. Za Beričiča pa je povedala, da v upravo prinaša svoje bogato znanje in izkušnje s področja tehnologije, kjer v prihodnje pričakujejo tudi razvoj novih poslovnih modelov.