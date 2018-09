Todorić še mesec dni varen pred hrvaškimi sodišči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji dolgoletni prvi mož in lastnik Agrokorja Ivica Todorić bo še najmanj mesec dni varen pred hrvaškimi sodišči, ki mu hočejo soditi zaradi finančnih malverzacij v največjem hrvaškem koncernu.

Na višjem sodišču v Londonu so danes ugodili prošnji obrambe Ivice Todorića, ki nasprotuje zahtevi Hrvaške za izročitev, in ji dali 28 dni časa za pripravo novih dokazov.

"To ni (le) moja zmaga, to je zmaga vseh tistih, ki se borijo proti korupciji na Hrvaškem," je po obravnavi povedal Todorić.

Todorićev odvetnik James Hines, ki je specializiran za obrambo v podobnih primerih, je na sodišču dejal, da je nekdaj najmočnejši hrvaški podjetnik žrtev političnega pregona. "Verjamemo, da imajo nekateri predstavniki politične elite vpliv na preiskavo na Hrvaškem."

Čeprav je sodnik odvrnil, da Hines trenutno ne ponuja nobenih (novih) dokazov, mu je ugodil in omogočil dodaten mesec dni.

Poleg Hinesa je sicer v Todorićevi ekipi tudi Cherie Blair, žena nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blairja, ki je ena od najbolj znanih odvetnic za človekove pravice na svetu.

Todoriću dali zadnjo priložnost

Todorić je imel danes zadnjo priložnost, da se obrani pred izročitvijo Hrvaški.

Na westminstrskem sodišču so aprila letos zavrnili vse navedbe obrambe, med katerimi je bila tudi ta, da je Todorić žrtev političnega pregona na Hrvaškem. V zadnjem času namreč v tamkajšnjih političnih krogih odmeva politična afera v zvezi s sanacijo Agrokorja.

Lani je na domu Ivice Todorića v Zagrebu potekala hišna preiskava. Foto: Index.HR Todorić se je pritožil, vendar so ga julija zavrnili in odločili, da ni ovir za njegovo izročitev Hrvaški. Kljub temu so na višjem sodišču v Londonu dopustili še eno obravnavo, na kateri je želel Todorić ponovno argumentirati svoje nasprotovanje izročitvi.

Povzročili naj bi več sto milijonov evrov škode

Osumljeni za finančne malverzacije v Agrokorju je v London pobegnil po izbruhu afere v največjem hrvaškem trgovcu.

Nekoč najbogatejšega Hrvata in več njegovih nekdanjih sodelavcev v Zagrebu sumijo finančnih malverzacij, ki naj bi Agrokor pripeljale na rob propada.

Izredna uprava koncerna na čelu z nekdanjim izrednim pooblaščencem Antejem Ramljakom je lani zahtevala zamrznitev premoženja vseh 15 obtožencev v aferi Agrokor, da bi zagotovili izplačilo škode, ki je nastala v času Todorićevega vodenja koncerna.

Ovadba proti Ivici Todoriću razkriva, da naj bi si ta pridobil kar 173 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi. Vsega skupaj pa osumljence bremenijo, da naj bi s finančnimi malverzacijami koncern Agrokor oškodovali za najmanj 213 milijonov evrov.

Ključni očitek se nanaša na lažno prikazovanje stanja v bilancah Agrokorja, kar so leta prikrivali pred vlagatelji in javnostjo.