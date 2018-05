To je Srbija: v enem dnevu do dovoljenja za slovensko banko

Iz dokumentov je namreč razvidno, da je tamkajšnji regulator svojo odločitev sprejel vnaprej, zelo verjetno ob politični intervenciji. To sicer za poznavalce razmer v Srbiji, s katerimi smo se pogovarjali v zadnjih dneh, ni nikakršno presenečenje.

Kot je znano, je moral Miodrag Kostić po pogodbi o nakupu 55-odstotnega deleža Gorenjske banke, ki jo je pred meseci podpisal s Savo in drugimi člani prodajnega konzorcija, temu do konca aprila predložiti soglasja regulatorjev: Evropske centralne banke oziroma Banke Slovenije in Narodne banke Srbije (NBS).

Pri tem je bilo soglasje NBS prvi pogoj za pridobitev soglasja v Sloveniji. Kot smo razkrili že januarja, srbska centralna banka AIK Banki tedaj tega soglasja ni dala. Njeni inšpektorji so namreč pri pregledu poslovanja in poslovnih procesov v banki našli več nepravilnosti.

Natančneje, NBS je v AIK Banki "ugotovila nepravilnosti, ki utegnejo negativno vplivati na njeno ustrezno upravljanje tveganj pri poslovanju ter v povezavi s tem na ravni skupine bank, ki bi lahko ogrožale njeno finančno stanje", razkrivajo dokumenti, ki smo jih prevedli iz srbščine.

A Kostiću je v zadnjih mesecih očitno uspelo pripraviti politični in lobistični teren za to, da so si v NBS lahko – dobesedno čez noč – premislili.

Iz dokumentov je namreč razvidno, da je Kostić novo vlogo za soglasje pri NBS vložil 26. aprila.

Še isti dan so ga iz NBS obvestili, da je vlogi priložil pomanjkljivo dokumentacijo, zato jo je dobil nazaj v dopolnitev.

Naslednji dan, torej v petek, 27. aprila, je Kostić poslal dodatno dokumentacijo in nato še isti dan dobil dovoljenje.

Kako je mogoče, da je NBS o vlogi za prevzem banke v Sloveniji odločila v le nekaj urah?

Kot razkrivajo dokumenti, je NBS v pregledu, ki naj bi ga začela 21. marca, končala pa 27. aprila (in še isti dan izdala odločbo s soglasjem), ugotovila, da "je banka dosegla precejšen napredek pri poslovanju, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti iz prejšnje odločbe".

Pri tem je NBS razkrila tudi vse nepravilnosti, ki jih je v AIK Banki ugotovila v prejšnjem pregledu, za katerega si je vzela precej več časa (dobre štiri mesece). Gre za kršitve, zaradi katerih je recimo Banka Slovenije pri nas že zahtevala ostre ukrepe, med drugim zamenjavo uprav:

pri korporativnem upravljanju banke, odločanju, notranji kontroli in reviziji.

Upravni odbor, ki ga vodi Kostić, se ni redno sestajal na sejah, kar pomeni, da ni obravnaval predlogov kreditnih odborov, ampak je o njih odločal kar neposredno Kostić.

Pomanjkljivosti pri delu izvršnega odbora, ki ga vodi Jelena Galić , že članica nadzornega sveta Gorenjske banke.

, že članica nadzornega sveta Gorenjske banke. Neučinkovita kontrola usklajenosti poslovanja banke in notranja revizija.

Slabo delovanje kreditnih odborov banke in neustrezno upravljanje kreditnih tveganj, zlasti ko gre za odobritev financiranja eni osebi ali skupini povezanih oseb, ki bi jih banka morala šteti za povezane. Na ta način je banka lahko povečevala izpostavljenost do posameznih komitentov. Gre za prakso, ki je bila značilna v slovenskih bankah pred izbruhom finančne krize, ko se prav tako ni preverjalo skupne izpostavljenosti do povezanih oseb (primer Pivovarna Laško - Infond Holding itd.).

Prav tako je vprašanje, v kolikšni meri lahko Banka Slovenije resno dojema odločbe, ki nastajajo v takšnih okoliščinah.

Ob tem velja opozoriti, da je AIK Banka financer vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), ki jo vodi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Pred leti ji je namreč odobrila posojilo, ki ga stranka še vedno odplačuje.

Tudi guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković je dolgoletna Vučićeva politična sopotnica. Od leta 1992 je bila članica Srbske radikalne stranke, katere pomembni član je bil Vučić, in njena poslanka v srbskem parlamentu. Konec devetdesetih let je bila ministrica za privatizacijo.

AIK Banka bi morala kupiti delnice

Kljub vsemu je Kostić vedno bolj oddaljen od prevzema Gorenjske banke, za katerega si prizadeva že dve leti.

Do danes bi namreč morala AIK Banka po dogovoru z nekaterimi lastniki osme največje slovenske banke kupiti njihove delnice in jih preknjižiti na svoj račun. A to se do roka ni zgodilo.

Po naših informacijah se namreč Kostić danes ni pojavil na predvidenem podpisu kupo-prodajne pogodbe.

Zakaj ne, uradno ni znano. Zelo verjetno pa so se v AIK Banki umaknili, ker so vedeli, da za prevzem Gorenjske banke ne bodo dobili soglasja slovenskih regulatorjev: Banke Slovenije in Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Bo Kostić poleti prevzel oblast?

To posledično pomeni, da je konzorcij za prodajo Gorenjske banke, ki ga je vodila Sava, v njem pa so bili še Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), Zavarovalnica Triglav in drugi lastniki banke, z današnjim dnem uradno razpadel.

Kot je znano, je konzorcij skupaj prodajal 55 odstotkov delnic Gorenjske banke. AIK Banka ima trenutno v lasti približno 23 odstotkov delnic.

Pred Kostićem je zdaj tako več ovir:

O kupovanju delnic se bo moral dogovarjati z vsakim od teh lastnikov posebej. Pri tem ne bo mogel do delnic Save, saj ta za to nima soglasja delničarjev. Kot smo že poročali, Kostiću tudi v podaljšanjem roku ni uspelo izpolniti pogojev, torej pridobiti soglasja Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke (ECB) za pridobitev večinskega deleža v Gorenjski banki. Po naših informacijah se utegne zatakniti tudi pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), saj mu ta ni pripravljena dati soglasja za objavo morebitne prevzemne namere. Po interpretacijah strokovnjakov za prevzemno pravo je namreč AIK Banka prekršila zakon, saj je decembra lani objavila namero za prevzem, od katere je odstopila brez soglasja agencije. Nove zato ne bi smela objaviti leto dni. Prav tega, da bi Kostić plačal delnice, s katerimi ne bi dobil glasovalnih pravic, hkrati pa bi banko upravljavsko prevzeli drugi lastniki, se Kostić najbolj boji. Na ATVP konkretnih primerov ne komentirajo.

Po neuradnih informacijah Kostić še vedno upa, da bo na poletni skupščini Gorenjske banke v njej prevzel oblast, ne da bi mu za to bilo treba plačati kakršnokoli kupnino za delnice.

Kot smo razkrili prejšnji mesec, Sava kot največji lastnik Gorenjske banke namreč po odločbi Banke Slovenije v njej že tri leta nima glasovalnih pravic. To posledično pomeni, da bo na skupščini, ki bo odločala tudi o novih članih nadzornega sveta, med delničarji z glasovalnimi pravicami daleč najmočnejša AIK Banka.

Gre za scenarij, ki se mu lahko država izogne le tako, da bi lastniki Savinih delnic Gorenjske banke postali dozdajšnji imetniki njenih obveznic.

