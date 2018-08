Tetra Pak z novim generalnim direktorjem za jugovzhodno Evropo

Oglasno sporočilo

Guillaume ima več kot 16 let izkušenj na področju embalaže, saj je predhodno deloval na več evropskih in globalnih vodilnih pozicijah v industriji. Svojo kariero je gradil v prodaji, na področju upravljanja izdelkov in v marketingu. Guillaume, ki je prejel tudi nagrado Tetra Pak Global Leadership Award 2017, je, preden se je pridružil ekipi za jugovzhodno Evropo, zasedal pozicijo regionalnega marketinškega direktorja podjetja Tetra Pak, kjer je bil odgovoren za marketinško strategijo za Evropo in Osrednjo Azijo, s poudarkom na digitalizaciji in marketinških storitvah.

Guillaume je bil pred tem marketinški direktor podjetja Tetra Pak v Franciji in globalni produktni vodja za izbrane vodilne rešitve za pakiranje hrane, vključno s Tetra Gemina® Aseptic in Tetra Prisma® Aseptic.

"V čast mi je, da prevzemam to novo vlogo in vodim poslovanje podjetja Tetra Pak v jugovzhodni Evropi. Kot novi generalni direktor želim ponovno potrditi našo zavezo, da bomo prispevali k razvoju te regije, kjer je Tetra Pak tudi prisoten največ časa. Tudi v prihodnje bomo z našo celostno tehnologijo in globalnim strokovnih znanjem pomagali naših strankam - proizvajalcem hrane in pijač - pospešiti njihovo rast. Skupaj bomo še naprej razvijali in modernizirali lokalno industrijo, da bomo potrošnikom še naprej zagotavljali visokokakovostne izdelke v priročni in trajnostni embalaži,” je povedal Latourrette.

Novi generalni direktor za jugovzhodno Evropo, Guillaume Latourrette, bo iz Beograda vodil poslovanje podjetja na štirinajstih trgih jugovzhodne Evrope, med katerimi so največji Srbija, Grčija, Hrvaška in Romunija.

