Stara embalaža v novih izdelkih #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri, je bilo tokrat govora tudi o ločevanju embalaže in možnostih njihove ponovne uporabe.

Osveščanje o pomenu pravilnega ločevanja in odlaganja embalaže je ključno za njeno ponovno uporabo. S tem pa zmanjšujemo količino odpadkov in prispevamo k čistejšemu okolju. Ali je vsa embalaža primerna za ponovno uporabo, sta v oddaji Jutro na Planetu razložila gosta Tanja Basta, strokovnjakinja za vzdržnost trga, in Gregor Cerar, svetovalec družbe Tetrapak za okoljske vsebine.

