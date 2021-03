Tatjana Mlakar nastopila štiriletni mandat na čelu ZZZS

Marjanu Sušlju se je mandat iztekel v začetku marca, skupščina ZZZS pa je 4. februarja sledila predlogu upravnega odbora zavoda in imenovala Mlakarjevo za njegovo naslednico. Soglasje k njenemu imenovanju je moral dati še državni zbor, kar so poslanci storili minuli teden, Sušelj pa je zdravstveno blagajno medtem vodil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja, poroča STA.

Mlakarjeva za priprave na novo ureditev sistema zdravstvenega zavarovanja

Mlakarjeva, ki je do sedaj vodila krško območno enoto ZZZS, je v programu dela opozorila na prihodnje učinke demografskih sprememb, predvsem staranja prebivalstva, razvoja vse dražjih medicinskih tehnologij in zdravil ter pričakovanih aktivnosti zaradi preoblikovanja posameznih podsistemov sistema zdravstvenega zavarovanja.

Njegovo trenutno delovanje namreč temelji na več kot 25 let stari zakonodaji, ki je bila delno spreminjana, predvsem pa dopolnjevana, a ne dovolj celovito, je opomnila. Ob pričakovanih spremembah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o dolgotrajni oskrbi je zato po oceni Mlakarjeve treba začeti priprave ZZZS na novo ureditev sistema zdravstvenega zavarovanja.

Mlakarjeva je v programu dela poudarila potrebo po sodelovanju in povezovanju med vsemi podsistemi in deležniki v zdravstvenem sistemu za uspešen spopad z epidemijo covida-19, za pripravo in izvedbo načrta za delovanje zdravstvenega sistema po epidemiji ter pri posodobitvi zdravstvenega sistema v smeri njegove večje učinkovitosti in primerljive zdravstvene preskrbljenosti med regijami, so po opravljeni primopredaji sporočili z ZZZS.

Nova direktorica s prepričljivo podporo poslancev

V sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev si bo ZZZS prizadeval zlasti za nadaljnji razvoj in ustrezno organizacijo mreže javne zdravstvene službe ter razvoj obračunskih modelov v smeri skrbi za zdravje zavarovanih oseb. Prav tako si bo ZZZS prizadeval obvladovati čakalne dobe, tudi v smislu kakovosti vodenja čakalnih seznamov in skrbi za uvrščanja zavarovanih oseb na čakalne sezname v primerih indiciranih zdravstvenih stanj.

ZZZS bo zagovarjal tudi krepitev pravic zavarovanih oseb do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, krepil sodelovanje z ministrstvom za zdravje, zlasti pri spodbujanju prenove in izboljšave partnerskega dogovarjanja. Kot so opozorili, bodo zaradi staranja prebivalstva ter zaradi razvoja novih in vse dražjih zdravstvenih tehnologij, zdravil in medicinskih pripomočkov oz. materialov potrebni dodatna vlaganja v zdravstvo in novi viri za obvezno zdravstveno zavarovanje. Večjo uspešnost in poslovno učinkovitost zdravstvenega sistema bo po njihovem potrebno zagotoviti tudi s prenovo zdravstvene zakonodaje.

Mlakarjeva je pri tem prepričana, da lahko deležniki v zdravstvu najdejo ustrezne rešitve, ki bodo zavarovanim osebam zagotavljale najvišjo možno raven zdravstvenega varstva, skladno z makroekonomskimi možnostmi in prioritetami države. Nova generalna direktorica je sicer doktorica poslovnih znanosti, ki ima deset let delovnih izkušenj v gospodarstvu in 27 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v ZZZS. Njeno imenovanje so poslanci podprli z 58 glasovi za in osmimi proti. Poleg koalicijskih poslancev so za glasovali tudi poslanci DeSUS in SD, proti so glasovali v Levici, medtem ko so bili poslanci LMŠ in SAB vzdržani.