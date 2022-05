Tako se bodo Američani borili z inflacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joe Biden je za znižanje cen bencina že sprostil strateške rezerve nafte v obsegu 180 milijonov 159-litrskih sodov in dovolil prodajo bencina z večjo vsebnostjo etanola čez poletje. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je priznal, da je inflacija trenutno največji izziv za ameriško gospodarstvo, in predstavil načrt za ublažitev njenih posledic za ameriške potrošnike. Obenem je ostro kritiziral zamisel republikanskega senatorja s Floride Ricka Scotta o obdavčitvi ljudi z nizkimi dohodki, ta pa ga je obtožil, da je star.

79-letni Biden je poudaril, da mu je uspelo zgraditi trdno gospodarstvo s trdnim trgom delovne sile, vendar pa je inflacija težava. Američane najbolj bolijo visoke cene bencina. Povprečna cena je zdaj predvsem zaradi vojne v Ukrajini povprečno 4,37 dolarja na 3,8-litrsko galono.

"Imamo dve poti za naprej. Prva je demokratska, ki bo znižala stroške za delovne Američane in zmanjšala proračunski primanjkljaj tako, da bomo velike korporacije in najbogatejše Američane zaprosili, naj ne navijajo cen in naj plačajo svoj pošten delež davkov. Republikanska pot je povišanje davkov za srednji razred, milijarderjem in korporacijam pa v času, ko pobirajo rekordne dobičke, ne bo treba plačati nič," je dejal Biden.

Znižanje cen bencina

Biden je za znižanje cen bencina že sprostil strateške rezerve nafte v obsegu 180 milijonov 159-litrskih sodov in dovolil prodajo bencina z večjo vsebnostjo etanola čez poletje. Na daljši rok pa kongres poziva, naj sprejme zakon o čisti energiji in davčnih kreditih za varčne oziroma električne avtomobile, da se zmanjša odvisnost od avtokratov, kot je ruski predsednik Vladimir Putin. "Z mojim načrtom bi za povprečno družino znižali ceno energije za 500 dolarjev letno," je dejal Biden.

Predsednik predlaga obdavčitev ameriških naftnih korporacij, ki sedijo na velikih zalogah nafte z najemnimi pogodbami za izkoriščanje na zveznih zemljiščih, vendar ne črpajo, ker ohranjajo visoke cene za visoke dobičke. "Republikanci bi jim dovolili, da to počnejo še naprej. Znajo kriviti, vendar nimajo rešitev za znižanje cen," je napadel Biden.

"Star in nemočen, zmeden in neprimeren za položaj"

Biden se sooča z nizko javno podporo in novembra bodo kongresne volitve, kjer ankete kažejo na uspeh republikancev. Če bodo prevzeli večino v katerem od domov zveznega kongresa, je Bidnove agende za naslednji dve leti konec. Zato se je odločil za ofenzivo. "Njihov načrt bi dal na tnalo na vsakih pet let zvezne pokojnine, zdravstveno zavarovanje in druge ključne programe," je dejal.

Senator Scott, katerega načrt je Biden napadel, čeprav ga je vodstvo kongresnih republikancev zavrnilo, je zjutraj preventivno napadel Bidna s pozivom, naj odstopi, ker je star in nemočen, zmeden in neprimeren za položaj.

Infrastrukturni načrt

Biden je na novinarsko vprašanje o tem najprej z nasmehom odgovoril, da se mu to zdi imenitna zamisel, vendar dodal, da ima možakar težava. Scott mu je na televiziji Fox News vrnil, da je Biden zmeden in nima nobenih idej za boj proti inflaciji. Biden mu je pomagal, ker je zamešal Scottovo državo in dejal, da je iz Wisconsina.

Med pogovorom z novinarji je Biden med drugim še dejal, da bo njegov infrastrukturni načrt Američanom dal na voljo več možnosti za transport razen vožnje z avtomobilom. Zdaj tega večinoma nimajo, saj so železniške povezave in druge za razvito državo, kot so ZDA, porazne. V boju proti inflaciji pa v vladi razpravljajo tudi o odpravi dodatnih carin na uvoz iz Kitajske, ki jih je uvedel nekdanji predsednik Donald Trump.