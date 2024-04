Vplivna sestra severnokorejskega voditelja: Vojaške vaje ZDA vodijo v nevaren nemir

"Država bo še naprej gradila izjemno in najmočnejšo vojaško silo, da bi zaščitili svojo suverenost, varnost in regionalni mir," je besede Kim Džo Jong povzela severnokorejska agencija KCNA.

Niz vojaških vaj, ki jih letos v regiji izvaja ameriška vojska in so se začele z vajami z živim streljanjem, ki jih izvajajo z "južnokorejskimi marionetnimi vojaškimi gangsterji", regionalno varnostno okolje vodi v nevaren nemir, je še izpostavila sestra severnokorejskega voditelja.

