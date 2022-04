Stroge koronske omejitve cene nafte potisnile precej navzdol

Cene nafte so se v azijskem elektronskem trgovanju danes znižale. To je zlasti posledica razmer na Kitajskem, kjer je zaradi strogih koronskih omejitev oziroma zaprtij prizadet velik del gospodarstva.

Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, se je do popoldneva po singapurskem času pocenila za 2,21 dolarja na 96,95 dolarja za 159-litrski sod. Za junijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa je bilo treba odšteti 100,76 dolarja oz. 2,02 dolarja manj kot v petek.

Kitajske oblasti vztrajajo pri strategiji ničelne tolerance do covid-19, v okviru katere v primeru zaznanih okužb sledijo stroga zaprtja in masovna testiranja z namenom preprečiti širjenje novega koronavirusa. Med drugim je trenutno v strogem zaprtju mesto Šanghaj, pomembno finančno in gospodarsko središče z okoli 26 milijoni prebivalcev, in sicer za nedoločen čas. Zaprtje zavira dobavne tokove in gospodarsko dejavnost v državi, vplivala bi lahko tudi na širšo globalno gospodarsko aktivnost.

Manjša gospodarska aktivnost pomeni manjše povpraševanje po nafti, kar znižuje cene tekočega zlata.

Analitiki z različnimi pogledi o nadaljnjem gibanju cen nafte

Analitiki investicijske banke JPMorgan menijo, da bo kratkoročna prodaja nafte iz strateških naftnih rezerv ZDA močno prispevala k izgubi milijona sodčkov ruske nafte na dan, za katero ocenjujejo, da bo trajno izgubljena.

"Svetovni proizvajalci nafte bodo morali v prihodnjih letih povečati naložbe, če bodo želeli nadomestiti izgubljeno rusko nafto in napolniti strateške rezerve," opozarjajo analitiki JPMorgan.

Stephen Brennock, analitik trgovalne družbe PVM Oil Associates, pa na drugi strani ni prepričan, da bodo zaloge rešile težavo. "Rekordne količine nafte iz strateških rezerv še niso popolnoma odpravile dvomov, da prihajajoča poplava oskrbe morda ne bo rešila težave izgube ruske nafte."

Proizvodnja nafte v Rusiji se je v prvih šestih dneh aprila sicer zmanjšala na 10,52 milijona sodčkov na dan s povprečja 11,01 milijona sodčkov na dan prejšnji mesec.

Medtem ko je zaradi sankcij zahodni kupci ne kupujejo, je Rusija kupce za svojo nafto našla v Aziji.

Analitiki pri ANZ Research pa opozarjajo, da bi nafta iz strateških rezerv lahko velike proizvajalce, vključno z Organizacijo držav izvoznic nafte (OPEC) in ameriškimi naftnimi družbami, ki nafto pridelujejo iz skrilavca, odvrnila od povečevanja proizvodnje, tudi pri ceni 100 dolarjev za sodček.