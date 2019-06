Stresni testi za 18 največjih ameriških bank uspešni

Med bankami, ki so dokazale, da se lahko kosajo s hudo krizo, so velikani JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley in Bank of America. V petek so bili sicer objavljeni le rezultati prvega dela obremenitvenih testov.

Federal Reserve bo prihodnji četrtek odločil, katere banke lahko povečajo dividende ali odkupijo lastne delnice. Ta test naj bi bil bolj oster in pod drobnogledom je ameriška podružnica Deutsche bank, ki lahko na preskusu pade že četrtič v zadnjih petih letih.

Ameriška centralna banka je stresne teste uvedla po zadnji veliki finančni krizi med letoma 2007 in 2009, ki je skorajda zlomila finančni sistem ZDA in posledično sveta.