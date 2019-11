Stečaj Tomosa bi lahko bil končan do konca 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stečajni postopek Tomosa bi lahko bil končan do konca prihodnjega leta, če ne bo prišlo do zapletov, je pojasnil stečajni upravitelj Štefan Veren. V stečaju je sicer prijavljenih za 4,218 milijona evrov terjatev, od tega za 133.836 evrov prednostnih terjatev, upravitelj jih je priznal za 2,66 milijona evrov.

Veren v stečaju, kot izhaja iz dopolnjenega seznama preizkušenih terjatev, oktobra objavljenega na Ajpesu, prereka za 1,56 milijona evrov terjatev.

Stečajna masa za poplačilo terjatev je sicer dokaj skromna. Kot namreč izhaja iz otvoritvenega poročila, neunovčeno stečajno maso predstavljajo oprema v višini ocenjene likvidacijske vrednosti 11.986 evrov in zaloge v višini ocenjene likvidacijske vrednosti 20.049 evrov.

Prodaja premoženja že v prvem krogu?

Preizkus terjatev sicer še ni končan. Ko bo sklep o tem pravnomočen, bo stekla prodaja premoženja družbe. Predlog za izdajo sklepa o prodaji bo posredovan sodišču še ta teden. Glede na relativno nizko vrednost premoženja in izražen interes potencialnih kupcev pa Veren pričakuje prodajo premoženja v prvem krogu.

Veren je v poročilu za tretje četrtletje navedel, da so postopki izterjave kratkoročnih terjatev do kupcev v teku, da pa večina dolžnikov Tomosa terjatve zavrača kot neutemeljene. Do zdaj je bilo uspešno izterjanih za 2616 evrov terjatev, kar trenutno predstavlja tudi edino unovčeno stečajno maso.