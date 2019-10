Stečaj Adrie: vlada tehta možnost novega prevoznika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fraport Slovenija je za danes sklical novinarsko konferenco, po pričakovanjih bo ta namenjena podrobnostim ob napovedanem stečaju Adrie. Že v ponedeljek so v upravljavcu brniškega letališča poudarili, da je njihova prva skrb namenjena potnikom, ki so ostali brez letalskih povezav, ter zagotavljanju rednosti in varnosti letalskih operacij na ljubljanskem letališču.

Vlada za Adrio vidi dve možnosti

Adria Airways se je že dlje časa soočala s hudimi finančnimi in operativnimi težavami, v ponedeljek pa so pojasnili, da je vodstvo družbe predlog za stečajni postopek vložilo zaradi insolventnosti družbe in v skladu z zakonskimi določbami, ki mu v položaju, v kakršnem se je Adria znašla, nalaga obveznost predlagati stečaj podjetja. Sodišče ima predviden tridnevni zakonski rok, v katerem mora odločiti o začetku stečajnega postopka.

Foto: STA Agencija za civilno letalstvo je po vložitvi predloga za stečaj Adrii odvzela operativno licenco, družba pa je odpovedala vse še predvidene lete.

Da je edini možen scenarij za Adrio v trenutnem položaju stečaj, je v ponedeljek presodila tudi vlada, ki po stečaju vidi dve možnosti. Ena je, da bo trg uredil položaj po načelu ponudbe in povpraševanja, kar pa se ne bo zgodilo čez noč. Druga je ustanovitev novega podjetja, kar bi naredila država. To možnost, ki bi prav tako terjala svoj čas, vlada še proučuje.

Najhujša je novica o stečaju nekdanjega nacionalnega letalskega prevoznika, ki bo tako po skoraj 60 letih dočakal svoj konec, za 558 preostalih zaposlenih, ki bodo tako dobili nazaj delovne knjižice.

Zaposleni so po vložitvi predloga za stečaj prst usmerili predvsem v vlado, ki po njihovih besedah ni izbrala najboljše odločitve za družbo in državo. Od vlade zahtevajo predložitev finančne analize, na podlagi katere je sklenila, da Adrie ni smiselno reševati. Moti jih tudi, da niso sodelovali v postopkih.