Ste se nad stanjem privarčevanih sredstev zgrozili? To je razlog.

Upravljalci pokojninskih družb in zavarovalnic te dni svoje varčevalce obveščajo o stanju sredstev, ki jih njihovi delodajalci, lahko pa tudi sami, vplačujejo v prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Varčevalci z vplačili v t. i. drugi pokojninski steber računajo na dodatno pokojnino, a izpiski privarčevanih sredstev za lansko leto so marsikaterega varčevalca negativno presenetili.

Vsem pokojninskim skladom v Sloveniji je lani upadla vrednost, tudi tistim z zajamčenim donosom se je vrednost zmanjšala za šest odstotkov, razkriva v časniku Delo objavljena analiza.

Kot piše današnje Delo, so slovenski upravljalci skladov lani doživeli skoraj popolno nevihto. Zaradi vojne v Ukrajini so se znižale cene delnic, zaradi inflacije pa je Evropska centralna banka (ECB) začela zviševati obrestne mere. To drugo se je preneslo tudi v zviševanje tržnih obrestnih mer in zvišanje zahtevanih donosov dolžniških vrednostnih papirjev. Še posebej skladi z varnejšo naložbeno politiko so imeli in imajo v svojih portfeljih velik delež dolgoročnih obveznic z nizko kuponsko obrestno mero. Ob zvišanju obrestnih mer se je cena teh obveznic opazno znižala. Vse to je prineslo najslabše leto v 20-letni zgodovini slovenskih pokojninskih družb in posledično nezadovoljstvo med varčevalci.

V povprečju 6,3-odstotno znižanje premoženja

Delo dodaja, da so donosi vlagateljev zaradi konservativne naložbene politike pokojninskih skladov že sicer razmeroma skromni. Kljub temu so v zadnjih 20 letih v le redkih primerih pridelali negativen donos.

Delov pregled lanskega poslovanja kaže, da so skladi lani ustvarili od 2,3 do 13,6 odstotka negativnega donosa. V povprečju so utrpeli 6,3-odstotno znižanje vrednosti premoženja.

Za primerjavo, povprečni donos vzajemnih skladov slovenskih družb za upravljanje je lani znašal od –13,6 odstotka.

Spodbudnejši začetek leta

Po navedbah Dela je začetek letošnjega leta sicer precej bolj spodbuden in vsaj za zdaj kaže, da bodo vlagatelji v pokojninskih skladih konec leta imeli več, kot imajo zdaj. Toda zaradi velikega dela portfelja v obveznicah s skromno kuponsko obrestno mero je pred pokojninskimi skladi prehodno zelo težko obdobje, ko bodo težje ustvarjali donose, višje od zajamčenih. Ob hitrem zviševanju obrestnih mer na bančne depozite tako nezadovoljstva vlagateljev verjetno še ni konec.