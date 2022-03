Ste pripravljeni pridobivati potencialne kupce, ko ravno iščejo po vaših produktih?

Po podatkih poročila eMarketerja , ki med drugim zbira tudi podatke o spletnem trženju in novih tehnologijah, bo spletna prodaja na globalni ravni do leta 2025 predstavljala kar četrtino celotne prodaje.

Pri tem je iskalni marketing še vedno eden od najbolj prodajno usmerjenih kanalov, s katerim lahko nagovorimo le tiste potencialne kupce, ki v tem trenutku iščejo po ključnih besedah, ki so relevantne za vaš posel.

Poleg zimzelenega oglaševanja prek zakupa ključnih besed v Google Ads obstajajo tudi druge možnosti, s katerimi lahko podjetja pridobivajo kakovosten obisk na svoje spletno mesto. O tem smo govorili s specialisti za digitalni marketing v Growthcom.

Kupci produkte iščejo z uporabo iskalnikov

Kupci svojo nakupno pot začnejo z iskanjem produktov na spletnih iskalnikih. Foto: Shutterstock

David Fabjan, direktor podjetja Growthcom V aprilu 2021 je 40 % kupcev na globalni ravni začelo svojo nakupno pot z uporabo iskalnikov. Iskalniki po analizah specialistov za digitalni marketing v Growthcom predstavljajo enega od najkakovostnejših virov obiska, tako organsko kot prek plačljivega oglaševanja.

Dolgoročno dobičkonosna podjetja imajo okrog 40 % delež celotnega obiska na svojem spletnem mestu iz naslova organskega obiska, okrog 25 % pa iz obiska prek zakupa ključnih besed na Googlu in drugih iskalnikih, nam pove direktor podjetja Growthcom David Fabjan.

Želite dosegati merljive rezultate na spletu že na kratek rok?

Zakup ključnih besed na Googlu in drugih iskalnikih je eden od najbolj prodajnih spletnih kanalov.

Plačljivo oglaševanje prek zakupa besed je osnovni higienik za dobičkonosen posel na spletu

Zelo pomembna razlika med organskim obiskom in plačljivim oglaševanjem, ki se je še vedno veliko podjetnikov ter vodij marketinga ne zaveda, se skriva v času, ki mora preteči, da pričnemo dosegati dobičkonosne rezultate.

Visoko organsko pozicioniranost z vlaganjem v SEO (angl. search engine optimization) lahko v veliki večini primerov dosežemo v 6 do 24 mesecih, saj je le malokatero področje brez konkurence in Googlovi roboti potrebujejo čas, da dobro indeksirajo naše spletno mesto.

Če želite predstaviti nov izdelek oziroma znamko, pospešiti prodajo že na kratek rok ali pa ste start-up, gotovo nimate časa, da boste čakali na rezultate več mesecev.

Na drugi strani pa smo z zakupom ključnih besed na iskalnikih, kot je Google (angl. SEM – search engine marketing), praktično takoj prisotni na samem vrhu strani med plačljivimi rezultati iskanja. To nam omogoči, da svojo idejo, nov izdelek ali zgolj željo po pospešitvi spletne prodaje bistveno hitreje preverimo na trgu oziroma dosežemo rezultate. Na podlagi analiz lahko delamo izboljšave tako svoje marketinške strategije kot tudi spletnega mesta. V takšnih trenutkih je ključno načelo "čas je denar" in dobro je, da smo ves čas osredotočeni na to.

Z Microsoft oglaševanjem do 41 milijonov potencialnih kupcev Z Microsoft oglaševanjem lahko po novem nagovorimo tudi 41 milijonov potencialnih kupcev v Vzhodni Evropi. Od februarja 2022 je tudi v Sloveniji in preostalih državah Vzhodne Evrope na voljo Microsoft oglaševanje z izpostavitvijo na iskalnikih Bing, Yahoo in AOL. To daje podjetjem novo priložnost za doseg 41 milijonov potencialnih kupcev, ki iščejo po vaših produktih. Oglaševanje na iskalniku Bing je zelo podobno Google oglaševanju. Znesek, ki ga bomo morali nameniti tovrstnemu oglaševanju, znaša približno tretjino celotnega proračuna, ki ga vlagamo v Google Ads zakup ključnih besed.

Premišljena strategija in optimizacija kampanj sta ključni

Podjetje Growthcom se vsak dan srečuje z naročniki, ki se nanje obrnejo z željo, da jim pomagajo dvigniti nedobičkonosne kampanje na višjo raven, pove David Fabjan iz Growthcom.

Največje napake, ki jih oglaševalci delajo, so predvsem v miselnosti, da vse zmorejo sami, zaradi česar lahkomiselno pristopajo k izvedbi marketinških aktivnosti. Kot za vsako drugo stvar v poslu je tudi za dvig spletne prodaje potrebno ogromno vloženega truda in predvsem raznoliko znanje, od poznavanja vedenja kupcev na spletu, analitičnih znanj, poznavanja posla, panoge, konkurence in prodajno usmerjenega spletnega mesta, specifik oglaševalskih sistemov in kanalov ter ne nazadnje pravil, ki nas lahko poleg denarja v najslabšem primeru stanejo tudi oglaševalskega računa.

Za uspešnost kampanj je ključno raznoliko znanje, od poznavanja vedenja kupcev na spletu, analitičnih znanj, poznavanja posla, panoge, konkurence in prodajno usmerjenega spletnega mesta, specifik oglaševalskih sistemov in kanalov ter ne nazadnje pravil.

Po izkušnjah specialistov za digitalni marketing iz Growthcom preveč denarja vržemo v koš, saj kampanje pogosto niso postavljene in vodene optimalno oziroma potekajo na "set it and forget it" način. Takšna neracionalna poraba sredstev pa bi morala resno skrbeti vsakega odločevalca v podjetju, ki mu je zaupana odgovornost za investiranje v marketinške aktivnosti z namenom doseganja večje dobičkonosnosti, še dodajajo v Growthcom.