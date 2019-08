Stanovanjski sklad in mačehovski odnos do svoje lastnine?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne le lastniki stanovanj v naselju Brdo v Ljubljani, težave z odpravljanjem težav oziroma napak pri gradnji imajo tudi kupci stanovanj v Kranju v soseski Sotočje. Pri obeh je skupni imenovalec Stanovanjski sklad RS, ki je prodajal stanovanja v obeh naseljih. V Kranju so večinski lastniki soseske Sotočje, vendar so po besedah etažnih lastnikov neaktivni pri reševanju napak, ki so se pokazale na stavbah.

O sporu med lastniki 230 stanovanj v Zelenem gaju in Stanovanjskim skladom, kjer ta od stanovalcev zahteva vrnitev okrog 900 tisoč evrov unovčenih jamstev, lastniki stanovanj pa odpravo napak, smo na Siol.net že pisali v začetku avgusta.

24 odprtih sodnih zadev

Skupno ima Stanovanjski sklad odprtih 24 sodnih zadev v šestih različnih soseskah, kmalu pa bi se lahko na seznamu pojavilo še Sotočje v Kranju. Tudi tam se, podobno kot v Zelenem gaju, stanovalci skoraj od vselitve ubadajo s težavami, kot so zamakanje v kletnih prostorih in garažah, odpadanje ploščic in odstopanje ometa na hodniku.

Napake prijavili pred desetimi leti

Foto: Siol.net Lastniki so na napake z značilnostmi skritih napak prvič opozorili leto dni po nakupu, leta 2009 in nato še 2012, vendar večine od njih še vedno niso sanirali.

Pričakovali so, da jih bo Stanovanjski sklad, ki je sosesko odkupil od investitorja Sava IP oziroma pozneje naslednika Triglav upravljanje nepremičnin, zaščitil in jim aktivno pomagal pri razrešitvi, vendar po desetih letih napake še niso odpravljene.

"Vse pravočasno grajane in priznane napake so bile odpravljene. Napake, ki so posledica neustreznega vzdrževanja oziroma neizvajanja potrebnega vzdrževanja vseh etažnih lastnikov, pa se sproti urejajo prek upravnika," pravijo pri Stanovanjskem skladu.

Investitor ne priznava, da je kriv za zamakanje v garaži

Ena od večjih težav je zamakanje v garažnih prostorih, kjer je Stanovanjski sklad naročil izvedeniško mnenje, ki je ugotovil več napak in težav. Neuradno je napak za več kot pol milijona evrov, zahtevek pa je investitor Triglav upravljanje nepremičnine zavrnil in težavo opredelil kot napako, ki jo je treba odpraviti v okviru rednih vzdrževalnih del.

Za komentar smo se obrnili tudi na Triglav upravljanje nepremičnin. Njihov odziv še čakamo.

Večina stanovanj še vedno v lasti Stanovanjskega sklada

Stanovanjski sklad je lastnik 65 odstotkov vseh stanovanj v naselju in ima tako dvojno vlogo. Ob tem, da je vmesni lastnik, ki je stanovanja prodajal naprej, je še večinski etažni lastnik, saj ima v lasti 92 stanovanj. Tako bi moralo biti učinkovito upravljanje in vzdrževanje tudi v njihovem interesu. Kot so pri Stanovanjskem skladu odgovorili na vprašanje o težavah v garaži, jih bodo reševali sami.

"Na podlagi izvedeniškega poročila bo za odpravo napake zamakanja izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Preostale naknadno javljene napake se bodo prek upravnika odpravljale v okviru rednih vzdrževalnih del, ki bodo predhodno potrjena na zboru etažnih lastnikov," o reševanju zamakanja v garaži in preostalih napak odgovarjajo pri Stanovanjskem skladu.

Pod zemljo bi sanacija znašala pol milijona evrov

Tudi v Skladu so naleteli na veliko težav z neodzivnostjo investitorja, čeprav je bil leta 2017 na ogledu napak in je odgovorna oseba takrat tudi podpisala zapisnik, s tem pa so potrdili obstoj napak.

Foto: Siol.net Zamakanje v garaži, kjer ob večjih nalivih voda teče tudi na dvižne naprave, ki so vredne več tisoč evrov in so zaradi težav začele rjaveti, je le del težav, ob tem jih je še več na hodnikih in balkonih ter v okolici blokov.

Stanovanjski sklad je imel z naseljem Sotočje težave od vsega začetka, saj je stanovanja začel prodajati v obdobju finančne in gospodarske krize. Povpraševanje je bilo veliko razočaranje, prodali pa so le 53 (tri so pozneje odkupili nazaj) od 142 stanovanj po 1.560 evrov za kvadratni meter.

Pri preostalih stanovanjih jim je na pomoč priskočila občina, s katero so se dogovorili in jim stanovanja namenili v najem zaradi "pomanjkanja najemnih stanovanj na trgu in zaradi izraženega interesa mestne občine Kranj, ki jih je potrebovala za zagotavljanje potrebnega števila neprofitnih stanovanj."

Etažni lastniki skupaj pomenijo 35 odstotkov lastnikov, kot pravijo, pa njihove predloge Stanovanjski sklad na zboru lastnikov preglasuje. Želijo si, da se stvari "premaknejo z mrtve točke ter da se začnejo težave, ki so se v preteklih letih nakopičile zaradi slabega upravljanja in neodzivnosti SSRS kot večinskega lastnika, reševati".