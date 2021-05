Srbski tajkun nad vilo Bojana Križaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bojan Križaj se je v dolgovih znašel zaradi spodletelih energetskih projektov, ki so segali tudi na Hrvaško. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanjemu smučarskemu asu in ponosu Slovenije Bojanu Križaju uspehov iz športa ni uspelo ponoviti v poslu, kjer je očitno izgubil veliko denarja.

Julija se bo na dražbi znašla hiša v lasti Bojana Križaja, poročajo Finance. Ta se je zaradi 1,7-milijonskega dolga v nemilosti znašel pri podjetju Hiša Plus, ki je prek davčnih oaz povezano s srbskim tajkunom Draganom Šolakom. Ta ima sicer v Sloveniji v lasti več podjetij, med drugim tudi telekomunikacijskega operaterja Telemach in golfišče Royal na Bledu.

Notranji bazen, teniško igrišče …

Zaradi milijonskega dolga je podjetje Hiša plus sprožilo izvršbo nad vilo Križaja, ta sicer stoji v Tržiču. Izklicna cena bo po poročanju Financ en milijon evrov. Vila, ki je velika več kot 700 kvadratnih metrov, se prodaja skupaj z zemljiščem v velikosti skoraj dveh hektarjev. Poleg vile, ki ima tudi notranji bazen, so na zemljišču med drugim teniško igrišče, odbijališče za golf in servisni objekt oziroma hiša za goste.

Vila – središče goljufov

Križajeva vila je že nekaj let na voljo za najem. Kot je poročal dnevnik Večer, je bila med najemniki tudi hudodelska združba, ki je iz Križajeve vile izvajala goljufije v mednarodnem telefonskem prometu.

Uspešen športnik, neuspešen poslovnež

Križaj se je po poročanju Financ v dolgovih znašel zaradi spodletelih energetskih projektov, ki so segali tudi na Hrvaško. V Slavonskem Brodu je neuspešno hotel zgraditi toplarno na biomaso, v bližini Kopra pa sončno elektrarno. Hrvaško podjetje je končalo v stečaju, avstrijska Heta pa je že pred leti neuspešno prodajala zemljišče v Kopru. Križaj je sicer tudi prejemnik posebnega dodatka k pokojnini, tega država podeljuje posameznikom, ki so izstopali s svojimi dosežki v športu.