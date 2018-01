Kupcev za Križajevo parcelo ni bilo #video #foto

Dražbo je sodišče razpisalo 23. novembra lani. Upnik je HETA Asset Resolution, družba za financiranje iz Ljubljane.

Predmet prodaje dražbe so bile nepremičnine z ID-znaki parcel: 2622 716, 2622 717, 2622 722/2, 2622 721/3, 2622 721/4, 2622 722/4, 2622 722/5, ki so last dolžnika do celote. Križaj je večje zemljišče in del objektov propadajoče Kemiplasove živinorejske farme na Belvedurju pri Hrvojih kupil novembra 2014. Primorske novice so tedaj poročale, da naj bi se nameraval lotiti posla s sončnimi celicami.

Na sodišču ni bilo niti enega interesenta, saj ni bila vplačana nobena varščina, poroča Andrej Peroša, novinar Planet TV.

HETA je upnik tudi na dražbi, ki jo je zaradi izterjave 963.373 evrov razpisalo Okrajno sodišče v Trebnjem za 18. januar. Na dražbi bodo skušali prodati parcele, ki so v polovični lasti Križaja.

Križaj se je po uspešni smučarski karieri podal v poslovne vode. Sredi leta 2016 je v stečaju končalo hrvaško podjetje v njegovi lasti, finančne težave pa je imela tudi slovenska družba.

Križaj se je skupaj z dvema poslovnima partnerjema na Hrvaškem lotil gradnje toplarne na lesno biomaso v Slavonskem Brodu, a okoli 40 milijonov evrov vreden projekt je splaval po vodi, njegova hrvaška družba Sortitus savjetovanje pa je končala v stečaju.