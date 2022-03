Sodišče je odločilo: to je naslednik Roberta Goloba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče je sprejelo sklep o sodnem imenovanju poslovodstva GEN-I, in sicer za čas največ enega leta oz. do imenovanja novega poslovodstva. Predsednik uprave je postal Igor Koprivnikar, člani uprave pa Primož Stropnik, Dejan Paravan in Andrej Šajn.