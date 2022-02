Novšaka odnesla ekscesna plačila Golobu, nenavadne pogodbe, slab nadzor

Martin Novšak, ki ga je nadzorni svet razrešil kot predsednika uprave GEN energije, je bil zadnja leta odgovoren za vzpostavitev sistema, ki je državi kot lastniku onemogočal nadzor nad delovanjem in poslovanjem podjetja GEN-I, kjer so Robertu Golobu in drugim članom uprave izplačevali prihodke, ki so dramatično presegale omejitve, ki veljajo za državna podjetja po t. i. Lahovnikovem zakonu. Nadzornemu svetu Novšak niti ni pojasnil, zakaj je podpisal 1,4 milijona evrov vredno pogodbo za komunikacijsko podporo in svetovanje pri projektu drugega bloka nuklearke, dileme pa so tudi glede izvajanja nadzora nad posli GEN-I, še posebej na Balkanu.

Na seji nadzornega sveta družbe GEN energija so včeraj razrešili generalnega direktorja družbe Martina Novšaka. Razlog za njegovo zamenjavo naj bi se skrival tudi v vzpostavljanju sistema, ki je onemogočal nadzor države in vpliv na to, kdo bo vodil GEN-I. To podjetje, ki je povsem v državni lasti in proda več kot 90 odstotkov elektrike iz nuklearke ter ima tudi dolgoročno pogodbo za prodajo večinskega dela tam proizvedene energije, so, da bi ohranili položaje in ekscesne prihodke, poskušali tudi privatizirati, da bi se izmaknili nadzoru in vplivu države kot lastnika.

Sklep o nezakonitih plačah je podpisal Novšak

Ko gre za plačila upravi GEN-I, je skupina GEN priznala, da je bila plača nekdanjega predsednika uprave GEN-I Roberta Goloba od 17. maja lani nad mejami, ki jih zakon dovoljuje za direktorje državnih podjetij. Sporna pa so, kot smo poročali, plačila celotni upravi za več let. Za leto 2020 so bila v neto zneskih takšna:

Golob je, kot smo poročali, leta 2017 prejel 191 tisočakov bruto letnih prejemkov, leto dni pozneje pa je po letnem poročilu prejel že 235 tisočakov neto. Bruto podatek so v letnem poročilu nenadoma prenehali navajati. Leta 2020, to je zadnji uradno dostopen podatek, je prejel 214.034 evrov neto prejemkov. Bruto zneski so pri tako visokih plačah praviloma okoli dvakrat višji. Takšne plače so odobrili člani skupščine, pod sklep skupščine GEN-I pa je podpisan Novšak. Ko je ministrstvo za gospodarstvo opozorilo, da so bila ta izplačila sporna, in to tudi zaradi opozoril računskega sodišča, ni bilo logičnih reakcij.

Na nenavaden način, z le neto vsotami in brez vsake strukturiranosti, so v letnem poročilu GEN-I prikazani tudi prejemki Novšakovega poslovodstva. Tako:

Pri preveč izplačanih plačah ne gre le za majhne prekrške, ko gredo vsote v sto tisoče evrov. Zaradi preveč izplačanih plač v javnem sektorju, recimo zaradi dodatkov na univerzah ali pa plačil nekdanjim članov uprave slabe banke, potekajo tudi sodni postopki proti odgovornim.

Projekt še pod vprašajem, 1,4 milijona evrov vredna pogodba s podizvajalci že podpisana

Za drugi blok jedrske elektrarne je državna družba GEN energija na razpisu, objavljenem lani septembra, za komunikacijsko podporo in svetovanje že izbrala podjetje Consensus. Pogodbo za posel, vreden 1,4 milijona evrov brez DDV oziroma 1,7 milijona z DDV, so podpisali konec decembra 2021. Gre za velik posel podjetja, katerega večinska lastnica je Darinka Pek Drapal, žena Andreja Drapala, nekdanjega solastnika agencije Pristop, ki pa je danes zaposlen v Consensusu. Kot podizvajalec bo pri poslu sodeloval tudi Pristop.

Zakaj je takšna komunikacijska podpora državnemu projektu gradnje drugega bloka potrebna in zakaj v tako visokem znesku, Novak nadzornemu svetu, kot je slišati, ni prepričljivo pojasnil.