Robertu Golobu se kaj takega še ni zgodilo

Po anketi, ki jo je agencija Parsifal opravila za Planet TV, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 31 odstotkov vprašanih, kar je 1,7 odstotne točke več kot prejšnji mesec. Na drugem mestu ji sledi Gibanje Svoboda Roberta Goloba s podporo 17,7 odstotka vprašanih, kar pomeni, da je podpora stranki padla za 2,5 odstotne točke. To je sploh prvi padec Golobove stranke na katerikoli javnomnenjski anketi. Po anketi, ki jo je opravila agencija Mediana za POP TV, pa je vodilna stranka Gibanje Svoboda z 22,9-odstotno podporo, pri čemer pa ni mogoče ugotoviti, ali je podpora stranki po tej anketi zrasla ali padla, saj so jo prvič uvrstili v meritev. Sledi ji SDS z 21,6 odstotka, kar je 3,7 odstotne točke manj kot prejšnji mesec.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, je po Parsifalu na tretjem mestu z 9,3 odstotka SD Tanje Fajon, ki ji je podpora padla za 0,8 odstotne točke.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Planet TV in Novo24TV, Mediane za POP TV, RTV Slovenijo in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Četrta je Levica Luke Mesca, ki ji je podpora zrasla za 0,5 odstotne točke na 7,7 odstotka. S sedmega se je na peto mesto dvignila LMŠ Marjana Šarca, ki se je s 4,8 povzpela na 7,2 odstotka, gibanje Povežimo Slovenijo pa je ostalo na šestem mestu. Podporo jim je izreklo 5,9 odstotka vprašanih, kar je 0,1 odstotne točke manj kot prejšnji mesec. S petega je na sedmo mesto padla NSi Mateja Tonina, ki ji je podpora padla z 1,7 odstotne točke na 5,1 odstotka.

Pod parlamentarnim pragom so se znašle:

- Naša dežela Aleksandre Pivec (3,1 odstotka),

- SAB Alenke Bratušek (2,9 odstotka),

- Resni.ca Zorana Stevanovića (2,5 odstotka),

- Pirati Rolanda B. Vaz Ferreire (2,5 odstotka),

- Dobra Država Smiljana Mekicarja (1,3 odstotka),

- Vesna Urške Zgojznik (1,3 odstotka),

- DeSUS Ljuba Jasniča (1,2 odstotka),

- SNS Zmaga Jelinčiča (1,2 odstotka).

Povežimo Slovenijo po Mediani na četrtem mestu

Na drugi strani pa tega, kaj se je po Mediani zgodilo s podporo vodilne stranke Gibanje Svoboda, ni mogoče ugotoviti, saj so za POP TV šele prvič merili njeno podporo. SDS so medtem izmerili padec za 3,7 odstotne točke, s čimer je pristala na drugem mestu, SD, ki je z 11,3 odstotka tretja, pa za 6,2 odstotne točke. Četrtouvrščeni Levici je podpora padla za 3,8 odstotne točke na osem odstotkov. Na petem mestu je s 6,3 odstotka gibanje Povežimo Slovenijo, ki so mu enako kot Gibanju Svoboda prvič merili podporo.

Sledi NSi, ki ji je podpora padla za 1,2 odstotne točke, in sicer na 5,9 odstotka, LMŠ, ki je z 9,8 padla na 5,7 odstotka, s čimer je s četrtega padla na sedmo mesto, in SAB, ki je s 6,7 padla na 4,2 odstotka.

Pod parlamentarnim pragom so se znašle:

- Naša dežela Aleksandre Pivec (3,3 odstotka),

- Resni.ca Zorana Stevanovića (2,8 odstotka),

- Pirati Rolanda B. Vaz Ferreire (2,8 odstotka),

- SNS Zmaga Jelinčiča (1,4 odstotka),

- DeSUS Ljuba Jasniča (1,3 odstotka),

- Vesna Urške Zgojznik (0,8 odstotka),

- Lide Igorja Zorčiča (0,5 odstotka),

- Dobra Država Smiljana Mekicarja (0,4 odstotka).

V spodnji grafiki si oglejte primerjavo med Parsifalovo in Medianino anketo:

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.