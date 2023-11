Slovenski izvoz septembra doživel kolaps. Manj prodamo predvsem v EU.

Slovenija je septembra v države EU izvozila za skoraj 2,54 milijarde evrov blaga, kar je 15,4 odstotka manj kot septembra lani. Uvozila ga je za 2,59 milijarde evrov, kar je za 9,1 odstotka manj kot v lanskem devetem mesecu, je danes sporočil statistični urad.

V države nečlanice je izvozila skoraj 2,19 milijarde evrov blaga, kar je 4,4 odstotka manj kot septembra lani, uvozila pa ga je za 2,8 milijarde evrov, kar je 27,1 odstotka več kot septembra lani.

Ključne statistike



Izvoz (4,7 milijarde evrov): V primerjavi s prejšnjim septembrom se je vrednostno zmanjšal za 10,6 odstotka.

Vrednosti pri trgovanju z državami članicami EU je upadla izraziteje (za 15,4 odstotka) kot pri trgovanju z državami nečlanicami EU (za 4,4 odstotka). Pri drugih je brez poslov oplemenitenja znašala 832,4 milijona EUR oz. za 12,7 odstotka manj. Uvoz (5,4 milijarde evrov): V primerjavi s prejšnjim septembrom se je vrednostno zvišal za 6,7 odstotka.

Zrasel je samo uvoz iz držav nečlanic EU z vključenimi posli oplemenitenja (za 27,1 odstotka), medtem ko se je brez teh poslov znižal za 34,8 odstotka, na 717,2 milijona evrov.

Foto: surs

Nemčija, Hrvaška in ...

Upad vrednosti blagovne menjave z državami članicami EU v primerjavi z lanskim septembrom je najopaznejši v nižji vrednosti trgovanja z Italijo, Nemčijo in Hrvaško pri izvozu ter z Nemčijo, Avstrijo in Hrvaško pri uvozu.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU je na rast uvoza najbolj vplivalo zvišanje vrednosti blagovne menjave s Švico, na upad izvoza pa znižanje vrednosti trgovanja z Rusijo.

Rast samo v prvem četrtletju

Vrednost blagovne menjave s tujino se je po podatkih statistikov zvišala samo v prvem četrtletju, v drugem in tretjem pa je zaradi zmanjšanja trgovanja z državami članicami EU začela upadati. Kljub znižanju v prvih devetih mesecih statistiki še vedno zaznavajo rast izvoza in uvoza, vendar v manjši meri. Prvi se je zvišal za 4,1 odstotka na 41,1 milijarde evrov, drugi pa za en odstotek na 42,7 milijarde evrov.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v devetih mesecih znašal 1,7 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 96,1-odstotna.

Kemikalije

K skupnemu izvozu oziroma uvozu Slovenije so največji delež prispevali kemikalije in sorodni izdelki (39,3 odstotka izvoza in 39 odstotkov uvoza), sledili so stroji in transportne naprave (26,5 odstotka izvoza in 22,6 odstotka uvoza), izdelki, razvrščeni po materialu (14,6 odstotka izvoza in 12,8 odstotka uvoza), različni industrijski izdelki (7,7 odstotka izvoza in 6,8 odstotka uvoza) ter mineralna goriva in maziva (5,5 odstotka izvoza in devet odstotkov uvoza), so pojasnili na statističnem uradu.