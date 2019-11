Slovenska startup podjetja na "sestanku" s tujimi investitorji #video

Več kot 40 najprodornejših slovenskih start up podjetnikov se je danes zbralo na konferenci Next Round in in s svojimi idejami tekmovalo, "kdo bo prepričal" bogate tuje investitorje, med katerimi je bil tudi pomemben predstavnik Googla. "Slovenske startupe poznamo in vemo, da so vaši podjetniki polni dobrih idej," pravijo tujci.

Recept za uspeh naj bi bil dobra ideja in malo norosti. Skupaj bi potrebovali kar 100 milijonov, da uspešno zaženejo svoje projekte. Koliko si mladi podjetniki v resnici lahko obetajo od današnjega zmenka z investitorji, pa je preverila ekipa oddaje Planet 18.

Na konferenci so predstavili različne produkte

"Ali bi bilo bolje, da Slovenija milijardo namene vam podjetnikom, namesto za gradnjo drugega tira," je v svojem govoru na konferenci med drugim povedal Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Sodelujoči podjetniki milijarde v resnici ne potrebujejo in pravijo, da bodo zadovoljni že s precej manj denarja. Kot so dejali predstavniki podjetjih, za svoje investicije iščejo od milijona do milijon in pol evrov.

Za investitorje to očitno ni prevelik zalogaj

Kot je dejal Julien Coustaury iz Fil rouge capital, ima njihov fond za okoli 45 milijona sredstev, ki bi jih z veseljem porabili. Produkti, s katerimi so start-up podjetja poskušala prepričati investitorje, pa so najrazličnejši. Nekateri so se predstavili z robotom za avtomatsko dezinfekcijo bolnišničnih prostorov, drugi pa s stekleničkami za hitro pripravo stekleničke adaptiranega mleka.

Med predstavljenimi produkti je celo igra v pomoč otrokom, ki imajo težave z vidom. Investitorji se težko pritožijo, da izbire ni. S podjetniki bodo imeli kar 250 sestankov ena na ena. Organizatorji zato upajo, da bodo pogovori padli na plodna tla, cilj so vsaj 3 oziroma 4 večji posli.