Slovenska podjetja bodo na Madžarskem investirala 25 milijonov evrov

Slovenski podjetniki, strokovnjaki in avtomobilska podjetja, med njimi direktor Hidrie Holding, Iztok Seljak, Peter Tibaut, TAB Mežica in ACH Invest, so na Madžarskem ustanovili podjetje Andrada, ki se bo v Alsozcolci na severu države ukvarjalo z reciklažo baterij za električne avtomobile. V prvi fazi bodo v projekt vložili 25 milijonov evrov.