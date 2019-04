Slovenija ostaja v vrhu EU po rasti cen nepremičnin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stanovanjske nepremičnine so se tako v območju z evrom kot celotni EU v zadnjem lanskem četrtletju na letni ravni podražile za 4,2 odstotka. Slovenija po danes objavljenih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat ostaja na vrhu rasti cen, saj so nepremičnine na letni ravni podražile za 18,2 odstotka, na četrtletni ravni pa za 6,5 odstotka.

V primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem so cene nepremičnin v zadnjem trimesečju v območju z evrom zrasle za 0,7 odstotka, v EU pa za 0,6 odstotka.

Med članicami je Eurostat največjo rast na letni ravni v zadnjem lanskem četrtletju zabeležil v Sloveniji (+18,2 odstotka), Latviji (+11,8 odstotka) in na Češkem (+9,9 odstotka). Padec so medtem zabeležili v Italiji (-0,6 odstotka).

Na četrtletni ravni je bila rast prav tako največja v Sloveniji (+6,5 odstotka), v Latviji (+4,3 odstotka) in na Malti (+3,8 odstotka), padce pa so zabeležili na Danskem (-1,7 odstotka), v Belgiji (-0,5 odstotka), Veliki Britaniji (-0,4 odstotka), na Švedskem, v Italiji in Franciji (po -0,2 odstotka).