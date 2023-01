Slovenija dobiva še en železniški tir. Preberite, kaj načrtujejo na trasi stare proge.

Kot so po današnji seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, zaradi preusmeritve prometa na drugi tir načrtujejo demontažo obstoječe proge med Prešnico in Koprom. Trasi tej proge bodo spremenili namembnost. Načrtujejo gradnjo kolesarske proge.

"Poudariti moramo, da bo z opustitvijo obstoječe proge varnejši tudi vodni vir Rižane. Potek drugega tira železniške proge Divača-Koper je namreč načrtovan tako, da se v čim večjem delu izogne vodovarstvenemu območju tega vodnega vira, ki predstavlja glavni vir pitne vode za celotno Slovensko primorje," so poudarili.

Kaj obsega prostorski načrt?

Državni prostorski načrt, ki ga bodo zdaj lahko začeli pripravljati, obsega umestitev vzporednega levega tira k novemu drugemu tiru od postaje Divača do tovorne postaje v Kopru z vsemi potrebnimi objekti, ureditev novih dostopnih cest ter opustitev obstoječe proge Divača-Koper na odseku med cepiščem pri Prešnici do Kopra.

Za predlagano različico bodo v nadaljevanju postopka izdelali podrobnejšo idejno rešitev ter dodatne strokovne podlage, ki bodo omogočale izdelavo predloga sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi tir.

Kot so dodali na vladi, bo načrtovana železniška proga omogočila navezavo lokalnih središč na ustrezne razvojne povezave, razvoj gospodarstva z ohranjanjem delovnih mest ter regionalno in mednarodno sodelovanje. Z gradnjo drugega tira se po njihovih navedbah vzpostavlja tudi sodobna in prepustna železniška povezava za potrebe Luke Koper. Tako se zmanjšuje tovorni promet na slovenskih avtocestah in posledično tudi obremenitev avtocest.