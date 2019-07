Slovenci na Hrvaško v zadnjem hipu

Hrvaška je dolga desetletja gradila svoje turistične uspehe na preprosti formuli morja in sonca. Toda obraz turizma se spreminja in poležavanje na plaži ni več zmagovalna formula.

V turistični agenciji Kompas ugotavljajo, da se Hrvaška kot tradicionalna destinacija Slovencev tudi letos dobro prodaja.

"Ne glede na dejstvo, da prihajajo poročila o manjši zasedenosti turističnih kapacitet na Hrvaškem, zmanjšanja števila rezervacij ne beležimo. Veliko rezervacij imamo za počitnice pred glavno sezono in po njej. V glavni sezoni je letos več rezervacij z "last minute" ponudbo," priznavajo v Kompasu.

Tik pred zdajci spustijo cene

Na Hrvaškem se namreč zaradi slabše sezone nemalo ponudnikov zateka h gasilskim ukrepom, kot je nižanje cen v zadnjem hipu, saj upajo, da jim bo uspelo privabiti čim več tistih, ki destinacijo izberejo tik pred začetkom dopusta.

Znano je tudi, da so mnogi Slovenci zvesti počitnikovanju na Hrvaškem zaradi bližine domu, ustaljene navade, za nekatere pa tudi manjše jezikovne pregrade. Statistični urad je junija sporočil, da se je lani 61 odstotkov zasebnih potovanj Slovencev v tujino končalo pri južnih sosedih.

Turčija izjemno popularna, v porastu tudi Egipt

Ko smo pred tedni pisali o težavah hrvaškega turizma, smo kot enega od razlogov za zmanjšanje obiska navedli, da so si nekateri najmočnejši neposredni tekmeci hrvaškega turizma opomogli. Turčija in Egipt, ki sta nekaj zadnjih let izgubljala turizem zaradi varnostnih pomislekov, sta se (kot kaže) vrnila v igro in imata število rezervacij in prihodov letos bistveno višje kot lani.

V Kompasu letos beležijo rast slovenskega povpraševanja po počitnicah v Turčiji, ki je prepoznavna kot družinska destinacija z "all inclusive" ponudbo, hkrati pa cenovno zelo dostopna. Enotedenski aranžma je namreč dostopen že od 500 evrov dalje.

Z umiritvijo varnostnih razmer se vse več njihovih strank odloča tudi za aranžmaje v severnoafriških destinacijah. "Povpraševanje in rezervacije za Egipt so v porastu," zatrjujejo v eni izmed največjih turističnih agencij pri nas.

Turčija in Egipt, ki sta nekaj zadnjih let izgubljala turizem zaradi varnostnih pomislekov, sta se (kot kaže) vrnila v igro in imata število rezervacij in prihodov letos bistveno višje kot lani. Foto: Getty Images Za Grčijo pa vsako leto znova ugotavljajo, da jo izberejo predvsem tisti Slovenci, ki se tja vračajo vsako leto znova.

Vse več Slovencev potuje na sever Evrope in križari

Na segmentu potovanj v Kompasu beležijo porast potovanj na sever Evrope, ki so za odhode v avgustu že večinoma razprodana. Prav tako se povečuje prodaja daljših medcelinskih potovanj in križarjenj.

V Kompasu še pravijo, da si štiričlanska družina enotedenske počitnice lahko privošči že od tisoč evrov dalje, v povprečju pa slovenski gost za aranžma zapravi od 400 do 700 evrov.

Koliko je stal najdražji poletni aranžma, ki so ga prodali letos, v agenciji ne želijo povedati. "O cenah težko govorimo, saj navzgor omejitev ni," še sklenejo v Kompasu.