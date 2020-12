Skupščina Petrola se ni odločila za odškodninsko tožbo proti nekdanji upravi

Uprava, ko jo vodi Nada Popovič Drobne, je predlagala, da se skupščina seznani s poročilom o reviziji, na podlagi katere se za osem poslov vloži odškodninske tožbe. Drobne Popovičeva je pojasnila, da je škoda pri posameznih poslih v reviziji opredeljena opisno, zato bi bilo treba za določitev višine škode angažirati dodatne strokovnjake, poroča STA.

Temu je nasprotovala država, ki ima v posredni in neposredni lasti nekaj več kot 30 odstotkov delnic. Slovenski državni holding (SDH) je z nasprotnim predlogom dosegel, da skupščina naloži upravi, "da skladno s svojimi pristojnostmi izvede nadaljnje aktivnosti v povezavi z ugotovitvami poročila". Uprava o izvedenih aktivnostih glede ugotovitev pripravi pisno poročilo in z njim seznani skupščino.

Nepravilnosti ugotovili pri investicijah

V reviziji, ki jo je izvedla družba BDO Revizija, so pregledali 30 poslov z različnih področij, in sicer od začetka leta 2015 do odhoda nekdanje uprave oktobra lani. Revizija pri 18 poslih ni ugotovila nepravilnosti, prav tako ne pri sponzorskih poslih in odtujitvah finančnih naložb. Ugotovljene pa so bile nepravilnosti pri investicijah, med drugim pri vseh pregledanih poslih investicij na območju BiH in Srbije, navaja STA.

Pravnik Marko Zaman, ki je pregledal delovanje prejšnje uprave, je pojasnil, da je po zakonu uprava dolžna dokazati, da je pošteno in vestno izpolnjevala svoje dolžnosti. "Glede na podatke, ki smo jih pridobili, ugotavljamo, da uprava ni ravnala z vso dolžno skrbnostjo," je dejal. Med drugim je bila netransparentna v razmerju do nadzornega sveta, očita ji tudi premajhno transparentnost in pomanjkljivo dokumentiranje procesov.

Kot je dejala Drobne Popovičeva, iz poročila izhaja, da so se odločitve o investicijah v prejšnji upravi sprejemale na osnovi nezadostnih podlag, brez vzpostavljenih sistemov za učinkovit nadzor nad pripravo podatkov, ki so bili podlaga za odločanje o investicijah. Kupnine, ki so bile plačane, niso odražale dejanske vrednosti, pred odločanjem pa niso pripravili ocen donosnosti in sinergij naložb.

Berločnik je prepričan, da je bila nekdanja uprava tarča neupravičenih pritiskov

Nekdanji predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik, ki je tudi delničar energetske družbe, je po poročanju STA na skupščini zavrnil očitke iz revizije in dejal, da so bili člani nekdanje uprave v preteklem letu tarča neupravičenih pritiskov. "Samo poročilo revizorja vsebuje številne napake, tako vsebinske kot tiste, ki izhajajo iz površnosti," je dejal. Vse poslovne odločitve smo sprejemali vedno v okviru zakonskih pooblastil in v dobro družbe ter jih vedno dobro pretehtali," je dodal.

Največja posamična lastnica Petrola je po podatkih s konca marca Češkoslovenska obchodni bank s 13,30-odstotnim deležem, za fiduciarnim računom pri njej pa se skriva slovaško-češka finančna skupina J&T. Med lastniki sledijo SDH z 12,68-odstotnim deležem, Republika Slovenija z 10,82-odstotnim in Kapitalska družba z 8,27-odstotnim deležem. Največji domači zasebni lastnik je poslovna skupina poslovneža Darija Južne.

Južna za izboljšanje korporativnega upravljanja

Južna je na skupščini ocenil, da ugotovitve posebne revizije razkrivajo velike pomanjkljivosti pri vodenju družbe, zato je potrebno izboljšanje korporativnega upravljanja, sicer se bodo napake in pomanjkljivosti "vlekle še naprej".

Predsednik Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stankovič je predstavnike države vprašal, zakaj bi sedaj odlagali morebitno odločitev za tožbo. "Upravi sedaj nalagamo, da še enkrat presodi tisto, kar je že presodila," je dejal. Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Slovenije Kristjan Verbič pa je medtem izrazil podporo nasprotnemu predlogu.

Na skupščini je bilo zastopanih 58 odstotkov vseh delnic z glasovalno pravico Petrola, nasprotni predlog pa je na skupščini prejel 82-odstotno podporo, še piše STA.