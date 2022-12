Skupščina NLB za izplačilo drugega dela letošnje dividende

Delničarji NLB so na današnji skupščini potrdili izplačilo drugega dela letošnje dividende. Prvih 50 milijonov evrov dividende je banka izplačala junija, po tokratnem sklepu bo izplačala še 50 milijonov evrov oziroma 2,5 evra bruto na delnico. Preostalih 358,3 milijona evrov bilančnega dobička banke za lani bo ostalo nerazporejenih in pomenijo preneseni dobiček.

Skupščina je danes odobrila politiko prejemkov članov nadzornega sveta in uprave NLB ter se seznanila s prenehanjem mandata predstavnicama delavcev v nadzornem svetu Janji Žabjek Dolinšek in Bojani Šteblaj.

Delničarji NLB so država, ta v njej obvladuje 25 odstotkov plus eno delnico, Evropska banka za obnovo in razvoj in britanski upravljalec premoženja Schroders, katerih delež presega pet odstotkov, ter preostali mednarodni lastniki. Delnice banke kotirajo na ljubljanski in londonski borzi.

Kot je po skupščini v izjavi za medije povedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, drugo izplačilo dividend potrjuje, da je banka v izjemno dobrem stanju in da ima odgovore na zahtevne okoliščine. "Banka se je kapitalsko utrdila in deluje izrazito proaktivno," je dejal.

Zanima jih rast na srbskem trgu

Banka ima na razpolago kapital za hitro organsko rast in za morebitne manjše taktične prevzeme. V Sloveniji so zaradi tržnega položaja, ki ga ima NLB, razmeroma omejeni, NLB zelo zanima rast na srbskem trgu. Brodnjak je ob tem vnovič pozval politiko, naj se dogovori o odprtih vprašanjih s Hrvaško.

"Del kapitala hranimo za hrvaški trg, na primer za kakšen nakup ali za čezmejno projektno financiranje velikih infrastrukturnih projektov ali podjetij, ki so navzoča v regiji, ali za podporo slovenskega, srbskega ali bosanskega gospodarstva na hrvaškem trgu," je orisal. "Tu vidimo zelo velik potencial za rast," je dodal.

Predsednik nadzornega sveta Primož Karpe gleda na prihodnost banke zelo optimistično. "Pred nami je zelo zanimivo obdobje, polno priložnosti," je povedal.

Brodnjak kritičen do Banke Slovenije

Brodnjak je bil kritičen do Banke Slovenije, ki se je odločila za aktivacijo proticikličnega kapitalskega blažilnika bank. "Časi za sprejem tovrstnih blažilnikov so po našem prepričanju napačni, če že, bi morali biti uvedeni kdaj v preteklosti. Zdaj niso časi za zategovanje pasu," je menil.

Glede vladnih ukrepov proti energetski draginji se je pridružil pozivu gospodarstvenikov, naj vlada s shemami pomoči v zadostni meri naslovi slovensko mednarodno konkurenčnost. "Priložnosti, ki so pred nami, so zgodovinske, zdaj bo pomembno, da bodo slovenska podjetja v primerljivem položaju s preostalimi," je orisal.

NLB je od Sustainalytics, podjetja za raziskave, bonitetne ocene in podatke o trajnostnih kriterijih na področju okolja, sociale in upravljanja (ESG), prejela prvo oceno tveganja ESG. To je tveganje vidnejših finančnih vplivov dejavnikov ESG ocenilo kot nizko. Podjetje je NLB uvrstilo med 15 odstotkov najboljših bank med podjetji, ki jih ocenjuje. NLB je prva banka s sedežem v jugovzhodni Evropi, ki je pridobila to oceno, ter prva med družbami, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je še povedal Brodnjak.