Skupina Unior v prvem polletju z rastjo prodaje in nižjim dobičkom

Na ravni družbe so ustvarili nekaj več kot 108 milijonov evrov prihodkov, dobiček v višini 1,7 milijona pa je znašal le tretjino lanskega. Za nekaj več kot tri milijone evrov nižji čisti dobiček na ravni matične družbe v Uniorju pripisujejo višjim stroškom financiranja ter dejstvu, da so lani v tem obdobju izvedli prodajo deleža pridružene družbe Unior Tepid.

Skupina, ki zaposluje skoraj 2800 ljudi, je v prvih šestih mesecih dosegla deset milijonov evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar je za dva odstotka več kot v enakem obdobju leto prej. Na ravni družbe z nekaj več kot 1600 zaposlenimi je EBIT znašal 4,3 milijona evrov in je bil za skoraj devet odstotkov višji od lanskega v tem času.

Problemov v dobavnih verigah je manj

Kot je uprava skupine objavila na spletni strani Ljubljanske borze, so vplivi makroekonomskega okolja na njih v večji meri vplivali posredno, neposredno so bili opaženi predvsem v višjih stroških financiranja, kjer so z novim sklenjenim refinanciranjem za obdobje sedmih let pridobili dodatna likvidna sredstva ter tako, kot pravijo, zagotovili osnovne predpogoje za rast in razvoj skladno z zastavljenimi cilji.

Ozka grla v svetovnih dobavnih verigah so se v prvem polletju postopoma izboljšala, trendi zadnjih mesecev pa nakazujejo, da si je evropska avtomobilska industrija vsaj delno že opomogla od motenj, ki so se pojavile v času pandemije covida-19, menijo v zreški skupini, ki jo vodi Darko Hrastnik.

V prvem polletju so kljub "močno spremenljivemu okolju" beležili "dobro stanje naročil" v svoji največji dejavnosti, proizvodnji odkovkov, medtem ko so v dejavnosti proizvodnje ročnega orodja ob zmanjšanem obsegu proizvodnje z ustrezno cenovno politiko uspeli zmanjšati negativne vplive na dosežen rezultat. V obeh preostalih kovinskih dejavnostih, strojegradnji in proizvodnji orodij za stroje, so v primerjavi s primerljivim obdobjem lani uspeli povečati prodajo, turistična dejavnost pa je po zaslugi zadovoljive zimske sezone prvo polletje zaključila uspešno.

Več kot 10 milijonov evrov naložb

V prvem polletju so izvedli za 10,5 milijona evrov investicij, največ v proizvodnji odkovkov, kjer so pridobili tri obdelovalne centre za obrat stiskanja aluminija, med večja vlaganja pa spadajo še zamenjava oz. obnova obstoječe opreme, robotizacija in avtomatizacija ter nadgradnja informacijske varnosti.

Ob tem so izpostavili še za 3,6 milijona evrov naložb na področju turistične panoge, med katerimi prevladuje zlasti začetek projekta Park Mašinžaga na Rogli z novo šestsedežnico. Projekt je vreden 2,7 milijona evrov.