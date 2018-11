Skupina Triglav z 12-odstotno rastjo dobička

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Triglav je v prvih treh četrtletjih povečala obseg zbranih premij na vseh trgih, na katerih je navzoča. V Sloveniji je v povprečju znašala pet odstotkov, zunaj Slovenije pa osem odstotkov, izhaja iz nerevidiranega poslovnega poročila, ki ga je Zavarovalnica Triglav objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Z vidika posameznih segmentov zavarovanj so se premije premoženjskih zavarovanj povečale za šest odstotkov, premije življenjskih zavarovanj za en odstotek, pri zdravstvenih zavarovanjih pa je bila premijska rast 10-odstotna.

Na poslovanje v prvih devetih mesecih leta je vplivalo predvsem dobro poslovanje v zavarovalni dejavnosti, medtem ko so bili donosi od naložb skladno s pričakovanji nižji kot v primerljivem obdobju lani, so še zapisali.

Odhodki za škode zaostajali za rastjo prihodkov od premij

Glede na enako obdobje lani so se čisti odhodki za škode letos povečali za en odstotek na 471,6 milijona evrov, vendar je njihova rast vidno zaostala za rastjo čistih prihodkov od premij. Ti so se okrepili za šest odstotkov na 703,8 milijona evrov, so zapisali v skupini.

Matična družba Zavarovalnica Triglav je v treh četrtletjih zbrala 509,6 milijona evrov bruto premij, kar na letni ravni predstavlja štiriodstotno rast. Čisti dobiček zavarovalnice se je ustavil pri 51,3 milijona evrov, kar je 12 odstotkov višje kot v prvih devetih mesecih lanskega leta.

Slaparju nov petletni mandat na čelu naše največje zavarovalnice

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob objavi poslovnih rezultatov izrazil zadovoljstvo, ob upoštevanju predvidenih razmer pa potrdil tudi celoletno napoved. Slaparju je sicer nadzorni svet zavarovalnice na današnji seji podelil nov petletni mandat.

Foto: Bor Slana Slapar je vodenje Zavarovalnice Triglav prevzel maja 2013, nov petletni mandat mu začne teči 12. novembra 2019. Za člana uprave so nadzorniki na Slaparjev predlog ponovno imenovali Uroša Ivanca in Tadeja Čorolija.

Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska klasična zavarovalnica in matična družba Skupine Triglav. Sestavlja jo mreža 12 območnih enot, 38 predstavništev s številnimi prodajnimi skupinami in sklepalnimi mesti ter s preko 660 zavarovalnimi zastopniki po Sloveniji.