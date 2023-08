Skupina Petrol v polletju kljub padcu prihodkov vnovič z dobičkom

Skupina Petrol je v prvem polletju ustvarila 52,8 milijona evrov čistega dobička, potem ko je imela lani v tem času 1,3 milijona evrov izgube. Prihodke od prodaje je ob nižjih cenah energentov in manjšem obsegu trgovanja z električno energijo in zemeljskim plinom medletno zmanjšala za 17 odstotkov na 3,4 milijarde evrov.

Kot izhaja iz objave na spletni strani Ljubljanske borze, je skupina v prvih šestih mesecih letos prodala 1,86 milijona ton goriv in derivatov, kar je odstotek manj kot v enakem obdobju leta 2022.

Zaradi negotovih razmer so si kupci ustvarili zaloge

"Padec prodaje je posledica regulacije cene naftnih derivatov v lanskem letu, ko so bile cene naftnih derivatov v večini obdobja nižje kot v sosednjih državah, kar je takrat povečalo prodajo," so zapisali v Petrolu. Poleg tega so si kupci v začetku lanskega leta zaradi negotovih razmer na naftnem trgu ustvarjali zaloge, so spomnili.

Prilagojeni kosmati dobiček je v obravnavanem obdobju znašal 264,7 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta.

Stroški iz poslovanja so predvsem na račun višjih cen energentov in višjih stroškov dela medletno porasli za 17 odstotkov na 275,1 milijona evrov. Rast stroškov dela so sicer pojasnili z visoko inflacijo.