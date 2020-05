Skupina NLB z dve tretjine nižjim čistim dobičkom

Skupina NLB je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 18,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 68 odstotkov manj kot v enakem odboju lani. To je povezano z oblikovanjem kreditnih oslabitev in rezervacij, vezanih na izbruh epidemije koronavirusa, so sporočili iz NLB.

Čisti obrestni prihodki so v prvem četrtletju znašali 77,4 milijona evrov, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. To je posledica predvsem višjih obrestnih odhodkov kot posledice izdaje novih podrejenih instrumentov Tier 2, kar pa je banka delno nadomestila z večjim obsegom kreditov, poroča STA.

Prihodki iz čistih opravnin so se povečali za šest odstotkov na 42,4 milijona evrov, predvsem v segmentu poslovanja s prebivalstvom v bančnih članicah na trgih JV Evrope. V drugi polovici marca je zaradi koronavirusa prišlo do upada čistih opravnin, predvsem pri kartičnem poslovanju.

Skupina je v prvem četrtletju oblikovala oslabitve in rezervacije v skupnem znesku 28,3 milijona evrov, v enakem obdobju lani pa 0,6 milijona evrov. Zaradi koronavirusa so oblikovali za 24,5 milijona evrov dodatnih kreditnih oslabitev in rezervacije, navaja STA.

Bruto krediti strankam so v četrtletju znašali 8,13 milijarde evrov, kar je dva odstotka več kot konec lanskega leta. Depoziti strank so se v primerjavi s koncem leta 2019 povečali zmerno, so navedli v banki.

Z rezultati se je danes seznanil nadzorni svet NLB. Predsednik uprave Blaž Brodnjak je ob tem ocenil, da kriza zaradi koronavirusa lahko predstavlja priložnost. "Po eni strani to, da smo največja bančna in finančna skupina s sedežem v tej regiji in skupina, za katero je ta regija dom, pomeni, da nas ljudje poslušajo. Po drugi strani pa je to lahko dodatna spodbuda, da v celoti izkoristimo svoj potencial," je menil.