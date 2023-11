Skupina NLB v prvih devetih mesecih s 387 milijoni evrov dobička

Skupina NLB je v tretjem četrtletju letos zabeležila skupne čiste prihodke v vrednosti 289,2 milijona evrov (sedem odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju), medtem ko je v prvih devetih mesecih dosegla 800,8 milijona evrov čistih prihodkov (42 odstotkov več kot v enakem obdobju lani).

Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v tretjem četrtletju povečal za 15 odstotkov in dosegel 168,2 milijona evrov. Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami v prvih devetih mesecih pa je dosegel 439,2 milijona evrov.

Čisti obrestni prihodki so v tretjem četrtletju zrastli za deset odstotkov in dosegli 221,5 milijona evrov.

Čisti neobrestni prihodki so v tretjem četrtletju znašali 67,7 milijona evrov, kar je dva odstotka manj kot četrtletje poprej. V tretjem četrtletju je banka 20 občinam, prizadetim v poplavah v Sloveniji, donirala štiri milijone evrov, kar je skupaj s tečajnimi razlikami vplivalo na čiste neobrestne prihodke četrtletja.

Stroški nižji za dva odstotka

Stroški so se na četrtletni ravni znižali za dva odstotka (v tretjem četrtletju so skupni stroški znašali 120,9 milijona evrov), kar je po njihovih navedbah posledica nenehne optimizacije stroškov in kadrovskih sinergij, povezanih z uspešno združitvijo NLB in N Banke 1. septembra 2023, nižjih izdatkov za sponzorstva in nižjih stroškov svetovanja. Kljub spodbudnim četrtletnim trendom ostaja osnovna dinamika še vedno zahtevna – inflacija v naši regiji vztraja na visoki ravni in se le počasi umirja. Stroški so v prvih devetih mesecih znašali 361,6 milijona evrov, pri čemer je bilo 7,2 milijona evrov povezanih z integracijo N Banke.

"Okrepljeno zaupanje naših strank in drugih deležnikov je eden od dosežkov, na katerega smo najbolj ponosni, še posebej v teh dneh, ko obeležujemo peto obletnico uvrstitve delnic NLB na ljubljansko borzo in globalnih potrdil o lastništvu (GDR) na glavni trg londonske borze. In še zdaleč ni edini," je ob objavi rezultatov poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

"Ko pogledamo razvoj poslovanja NLB in NLB Skupine v zadnjih petih letih, vidimo, da imamo vrsto razlogov, da ga proslavimo," je dodal in naštel nekatere od njih: rast poslovanja in nabora talentov, uspešen nakup in pripojitev Komercijalne Banke Beograd in Komercijalne Banke Podgorica ter N Banke k NLB Skupini, širitev lizinške dejavnosti na kar treh trgih ipd. Vse to so dosegli, medtem ko so strankam zagotavljali zanesljive in sodobne bančne storitve in rešitve, kadarkoli in kjerkoli jih potrebujejo, ter ustvarjali dodano vrednost za delničarje.

Brodnjak je še izpostavil, da so bili vlagatelji vse od vstopa na borzo pred petimi leti deležni 93 odstotkov skupnega donosa v obliki 45-odstotnega donosa iz rasti cene delnice in 48-odstotnega donosa iz dividend.

Banka je junija letos izplačala 55 milijonov evrov dividend, izplačilo 55 milijonov evrov pa je predvideno decembra letos.