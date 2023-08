Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so depoziti v bankah v zadnjih letih večinoma izgubljali vrednost, so se tudi v največji slovenski banki odločili za dvig obrestne mere na depozite. Glede nizkih obretnih mer na depozite so bili deležni številnih kritik, poročajo Finance, ki dodajajo, da se poleg tega tudi čedalje glasneje omenja možnost izredne obdavčitve bank.