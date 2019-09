Skupina NLB v polletju s 94,3 milijona evrov čistega dobička

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je na ravni skupine dosegel 116 milijonov evrov, kar je skoraj 13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, je razvidno iz polletnega poročila NLB Skupine, danes objavljenega prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Rast po pojasnilih NLB temelji na višjih neto obrestnih prihodkih, ki so bili z 257,4 milijona evrov za šest odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Čiste obresti so narasle za pet odstotkov na 159 milijonov evrov, čisti neobrestni prihodki pa za osem odstotkov na 98,3 milijona evrov.

Neto obrestni prihodki so porasli v vseh bankah iz skupine, saj so te beležile rasti obsega kreditov in znižanje obrestnih odhodkov. Hčerinske banke na trgih nekdanje Jugoslavije so sicer po pojasnilih NLB nadaljevale z dobrim poslovanjem in k dobičku skupine pred obdavčitvijo prispevale 38,4 odstotka.

Posojila narasla za tri odstotke, depoziti za sedem odstotkov

Neto posojila strankam so medletno narasla za tri odstotke na 7,28 milijarde evrov, medtem ko so se depoziti strank zvišali za sedem odstotkov na 10,75 milijarde evrov. Rast izhaja predvsem iz depozitov prebivalstva, so navedli na NLB.

Bilančna vsota skupine se je povečala za pet odstotkov na 13,16 milijarde evrov.

Trend izboljševanja kakovosti kreditnega portfelja se je nadaljeval. Delež slabih posojil se je zmanjšal na šest odstotkov, kar je 2,3 odstotne točke manj kot pred letom dni, medtem ko se je mednarodno primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti v skladu s smernicami Evropskega bančnega organa (Eba) znižal za 1,7 odstotne točke na 4,1 odstotka in je tako po pojasnilih banke skoraj že na ciljni srednjeročni vrednosti, ki je pri štirih odstotkih.

Količnik skupnega kapitala za skupino je konec junija dosegel 16,5 odstotka.

"Kljub vse bolj zahtevnemu gospodarskemu okolju nizkih obrestnih mer NLB Skupina uspešno nadaljuje po poti do uresničitve srednjeročnih finančnih ciljev," so rezultate komentirali v NLB.

Nadzorniki prižgali zeleno luč ustanovitvi nove lizinške družbe

S poslovanjem se je danes seznanil nadzorni svet, ki je prižgal tudi zeleno luč za ustanovitev nove lizinške družbe. Z letošnjim zaključkom privatizacije NLB so namreč prenehale veljati določene zaveze, med njimi tudi prepoved opravljanja lizinške dejavnosti, zaradi česar je NLB pred časom začela likvidacijo obstoječega lizinškega portfelja.

Z novo družbo bo NLB dopolnila nabor svojih storitev z najsodobnejšimi lizing rešitvami, osredotočenimi na mobilnost, najprej v Sloveniji, sčasoma pa tudi v regiji, so napovedali v NLB.