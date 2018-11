Skupina Krka z desetodstotno rastjo dobička

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih prodala za 971,9 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. To je bila največja devetmesečna prodaja doslej, so sporočili iz Krke. Čisti dobiček je v devetih mesecih dosegel 120,8 milijona evrov in bil tako za 10 odstotkov višji kot pred letom.