Skrivnost uspešnega učenja tujih jezikov

Stara resnica "več jezikov znaš, več veljaš" je še vedno zelo aktualna. Z dobrim znanjem tujega jezika bomo uspešnejši v karieri, pa tudi naše vsakdanje življenje je z znanjem tujega jezika lahko bogatejše, mi pa samozavestnejši ali bolj razgledani. Učenje novega tujega jezika nam pomaga razširiti obzorja in spoznavati nove kulture ter tradicije.

Učenje novega tujega jezika je lahko tudi zabavno in lahko pomaga pri osebnem razvoju. Foto: Getty Images

Jezikovna šola s 145-letno tradicijo vam s svojimi metodami učenja ter z veliko konverzacije omogoča hiter napredek in veliko praktičnega znanja, tako da je še vedno čas, da do poletja usvojite ali osvežite enega od tujih jezikov.

Berlitzeva metoda, ki jo je izumil ustanovitelj jezikovne šole Maximilian Berlitz, je prva znana metoda poučevanja s potopitvijo v tuji jezik. Kaj sploh pomeni potopitev v tuji jezik? Vsakdo je sposoben govoriti drug jezik. Tradicionalno je bil najboljši način učenja selitev v tujino ter potopitev v nov jezik in kulturo, vendar to za mnoge od nas ni vedno praktično ali cenovno dostopno.

Učitelj vas pri Berlitzu uči in nagovarja samo v ciljnem jeziku. Jezik je predstavljen v okviru resničnih življenjskih situacij s poudarkom na slovnici in besedišču.

Dozdajšnji učenci povedo, da je učenje z Berlitzem najboljši približek dejanski selitvi v novo državo, saj gre za poglobljeno izkušnjo, za kombinacijo učenja jezika s potopitvijo in kulturnim razumevanjem.

Najmočnejši način, da kar najbolje izkoristite nov jezik, je razumevanje njegove kulture. Berlitzeve učne dejavnosti vključujejo pomembno kulturno usposabljanje, ki vam pomaga uporabljati novo jezikovno znanje v pravem kontekstu. Naučili vas bodo, kako se izogniti neprijetnim scenarijem, do katerih lahko pogosto pride med različnimi kulturami, npr. na poslovnih sestankih ali družabnih dogodkih.

Posebno orodje Cultural Navigator vam bo pomagalo razumeti vaše kulturne preference in njihov vpliv na način sporazumevanja z različnimi kulturami.

Do poletja usvojite ali osvežite enega od tujih jezikov Znanje tujega jezika nam pomaga pri lažjem sporazumevanju na dopustu in boljšem razumevanju lokalne kulture. Foto: Getty Images To je mogoče z intenzivno jezikovno izkušnjo v živo z učitelji v Berlitzevem jezikovnem centru ali spletni učilnici. Na voljo so številni jeziki, vse stopnje, različne tematike. Izbirate lahko med angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, ruščino, slovenščino, hrvaščino in srbščino.

Od popolnega nerazumevanja do praktične uporabe v resničnem življenju

Vsaka učna ura temelji na nalogah z določenimi učnimi cilji. Na ta način lahko svoj novi jezik takoj uporabite v dejanskih položajih. Za lažje usvajanje novega jezika ima vsaka učna ura enako zasnovo. Učitelj vam najprej predstavi novo vsebino, nato sodelujete pri vodenih in splošnih vajah, na koncu pa vas spodbuja, da naučeno izvedete v praksi. S tem boste manj časa porabili za učenje novega jezika in več za to, kar vam je pomembno – vodenje podjetja, preživljanje časa z družino ali raziskovanje novih kotičkov sveta.

Če so cilji jasni, je mogoč hiter napredek

Pred začetkom tečaja v jezikovni šoli Berlitz morate najprej upoštevati nekaj korakov, da boste skupaj z učitelji našli pravo učno pot, ki vam bo dala ustrezno raven znanja in vam omogočala hiter napredek pri doseganju ciljev. To je Berlitzev učni proces, ki so ga zasnovali kot orodje za zagotavljanje kakovosti med učenjem.

Skupaj z učitelji ugotovite, kakšen je vaš položaj, kakšni so vaši specifični cilji, kakšna je vaša raven znanja ter kaj želite doseči s svojim jezikovnim in kulturnim programom.

Ko so vaši cilji znani, vam jasno razložijo možnosti usposabljanja, ki bi vam najbolj ustrezale. Sledi razlaga, kako vse skupaj poteka, učenje se lahko začne. Spoznali boste svoje jezikovne učitelje, se seznanili z delovanjem učnega centra, prejeli gradivo programa in spoznali Berlitzeve platforme.

Učenje pri Berlitzu poteka na način, ki zagotavlja hiter in učinkovit napredek. Foto: Shutterstock

Napredek ves čas spremljajo, tako da preverjajo, ali ste na pravi poti k doseganju ciljev, ali uspešno ohranjate naučeno, in vam zagotavljajo vso potrebno dodatno učno podporo, da boste lahko samozavestno sprejeli svoj novi jezik in kulturo.

Razumevanje in znanje bodo tudi izmerili, zato da boste pred prehodom na naslednjo raven lahko videli, koliko ste napredovali. Za svoje dosežke boste prejeli potrdilo.

Berlitz ponuja najhitrejši in najučinkovitejši način učenja novega jezika – s kulturnim razumevanjem, ki omogoča, da to novo znanje kar najbolje izkoristite. S prilagodljivimi možnostmi učenja in prilagojenimi učnimi programi boste pridobili spretnosti in samozavest, da boste lahko takoj začeli govoriti nov jezik.

Prek spleta ali v živo?

Prek Berlitzeve spletne učne platforme se lahko učite kadarkoli in kjerkoli. Foto: Thinkstock

Vsi Berlitzevi učitelji imajo pred seboj pomemben cilj: da dosežete svoj cilj, vam bodo navdušeno in predano pomagali izboljšati jezikovne spretnosti. Nekateri nimajo dovolj časa za udeležbo pri učnih urah v živo in imajo raje učenje prek spleta v svojem okolju. Prek Berlitzeve spletne učne platforme se lahko učite kadarkoli in kjerkoli, učne ure pa potekajo v realnem času. S spletnimi možnostmi za samostojno učenje lahko vadite tudi sami.

Za tiste, ki imajo raje pristen stik v živo, pa se je za učne ure mogoče dogovoriti v kateremkoli od več kot 500 Berlitzevih jezikovnih centrov po vsem svetu ali v nešteto drugih prilagodljivih učnih prostorih. Mogoče se je dogovoriti tudi za obisk učitelja na delovnem mestu ali na drugi lokaciji, ki vam ustreza.

Berlitz izvaja tudi programe izobraževanja za podjetja, rešitve so prilagojene tako za vodstvene delavce v podjetjih kot tudi za globalne korporacije. Ne glede na to, katero možnost izberete, bo vaš program v celoti prilagojen vašim ciljem, razmeram in načinu učenja.

Odprite svoj svet z Berlitzem. Naučite se novega jezika še danes. Berlitz je v svoji 145-letni zgodovini pomagal pri povezovanju in sporazumevanju milijonom ljudi, od direktorjev do predsednikov, slavnih osebnosti in vrhunskih športnikov.

