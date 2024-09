V Sloveniji začetek novega gibanja. Lahko ste, kar želite.

Če ste radovedni in željni vseživljenjskega nadgrajevanja znanja, se tudi vi lahko priključite petletnemu projektu o ozaveščanju za vseživljenjsko učenje in prvi vseslovenski medijski kampanji Lahko.si. Na družbenih omrežjih Facebook in Instagram bodo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije (ACS) vse Slovence vabili, naj se pridružijo gibanju radovednih. "Širili bomo zavest o potrebnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih in njegovi prisotnosti v različnih življenjskih okoliščinah. Doseči želimo najširše razumevanje dejstva, da je vseživljenjsko nadgrajevanje znanja in spretnosti gonilna sila za zviševanje zaposljivosti, osebnostno rast in sožitje v skupnosti," je ob predstavitvi projekta poudarila direktorica ACS Nataša Potočnik.

Projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje (VŽU) je logično nadaljevanje dolgoletnega prizadevanja andragoškega centra za ozaveščanje in promocijo VŽU, je še povedala Nataša Potočnik. Ima trdne korenine v izkušnjah, pridobljenih v skoraj 30 letih izpeljave vseslovenskih Tednov vseživljenjskega učenja, Parade učenja, Dnevov svetovalnih središč in drugih iniciativ za boljšo ozaveščenost za VŽU.

Ti slonijo na široki in čvrsti mreži območnih ter tematskih koordinatorjev, ki so v svojih okoljih oblikovali obsežna partnerstva – letno je tako kar dva tisoč prirediteljev, v prvih petih tednih v maju in juniju pa s skupnimi močmi izpeljejo približno osem tisoč izobraževalnih in drugih dogodkov.

Direktorica Andragoškega centra Slovenije Nataša Potočnik in predsednica republike Nataša Pirc Musar ob sprejemu v Centru Rog v Ljubljani. Foto: STA

Časovna omejenost in šibka denarna podpora sta organizaotrje napeljali v snovanje široke medijske kampanje, za kar so pridobili več kot pet milijonov evropskih sredstev. "Še vedno so ključni ljudje. S prepričanimi strokovnjaki in učečimi se zagovorniki VŽU želimo vključiti v vse," je poudarila Zvonka Pangerc Pahernik, vodja središča za obveščanje in ozaveščanje na ACS.

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​

Od mladoletnih in odraslih do priseljencev in zapornikov

V prihodnjih petih letih bodo v okviru projekta aktivno nagovarjali vse odrasle od 15. leta zunaj formalnega (šolskega) sistema in posamezne ciljne skupine, kot so starejši, mlajši odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe, migranti in priseljenci, zaporniki ter nekdanji zaporniki.

Poudarjali bodo, da je učenje v odrasli dobi priložnost, ki ponuja rast. Dostopno je v vseh okoljih, v lastnem ritmu in brez stresa.

Minister Felda: To je nujnost današnjega časa

Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje, je ob predstavitvi projekta v ljubljanskem Centru Rog posebej opozoril na pomembno vlogo izobraževalcev odraslih in pomen podpornega okolja. "Na vseživljenjsko učenje moramo gledati kot na nujnost današnjega časa. Za učinkovito vseživljenjsko učenje je potrebno podporno okolje, ki olajša učenje v različnih kontekstih, vključno z delovnimi mesti in skupnostmi," je dejal.

Po njegovem mnenju so razlogi, zakaj je vseživljenjsko učenje pomembno, štirje:

- pomaga nam pri prilagajanju na spremembe,

- omogoča osebnostno rast, saj spodbuja kritično mišljenje, ustvarjalnost in samozavest,

- omogoča socialno vključenost in

- izboljšuje zaposlitvene možnosti.

Nataša Pirc Musar in Darjo Felda Foto: STA

Predsednica Pirc Musar: Učenje naj nikoli ne bi bilo končano

"Če želimo kot posamezniki rasti in napredovati v naši razsodnosti ter modrosti, učenje nikoli ni in naj ne bi bilo končano. Tudi najmodrejši um se mora vedno še česa naučiti," je projekt pozdravila predsednica države Nataša Pirc Musar.

Vse ljudi je pozvala k stalnemu prizadevanju, da živimo v svobodi in dostojanstvu, da lahko prosto uživamo svoje pravice, razvijamo svoje človeške potenciale in smo pri tem tudi solidarni. "Ena od poti k temu cilju je gotovo projekt vseživljenjskega učenja kot gibalo osebne in poklicne rasti posameznika ter celotne družbe," je še dejala Pirc Musar. Foto: STA

Ste lahko zraven? Lahko.si.

Spletna stran lahko.si je že zaživela prejšnji teden in je osrednja točka za vse, ki jih zanima navdihujoča vsebina s področja vseživljenjskega učenja. V prihodnjih mesecih jo bodo še nadgradili z dodatnimi funkcionalnostmi, kot je iskalnik, in bogatimi informacijami, ki bodo podprle vsebino, ki jo ustvarjajo na ACS z misijo opolnomočenja posameznikov skozi znanje in učenje.

"Naš cij je ustvariti gibanje radovednih in inovativno nagovoriti vse generacije. S sloganom Lahko.si, ki temelji na univerzalni resnici, dokler živiš, se učiš, želimo ozavestiti prisotnost, dostopnost in transformativno moč vseživljenjskega učenja," je poudarila vodja projekta Urška Bittner Pipan.

Cilj, da bi projekt pripomogel k prizadevanju Slovenije k uresničitvi enega ključnih ciljev Evropske unije do leta 2030, navedenih v Evropskem stebru socialnih pravic, pozdravlja tudi Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije. "Cilj je zagotoviti, da se bo do leta 2030 najmanj 60 odstotkov vseh odraslih letno udeležilo usposabljanja. Slovenija je trenutno na 26,3 odstotka, zato menimo, da je trenutek, v katerem se začenjata projekt in kampanja, izjemno pravočasen."

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​