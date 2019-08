Si Dušan Zorko res želi policije na drugem tiru?

Dogajanje okrog razpisa za gradnjo železniškega mostu čez dolino reke Glinščice, ki leži na trasi drugega tira Divača-Koper, bo očitno preiskovala policija. Več medijev je danes poročalo, da nameravajo v podjetju 2TDK, ki ga je država ustanovila za gradnjo drugega tira, vložiti kazensko prijavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja referenc.

A njihova namera bi se lahko podjetju, ki ga vodi Dušan Zorko, vrnila kot bumerang. Osvetlila bi lahko namreč nekatere domnevne nepravilnosti in sporna ravnanja podjetja med samim razpisom, ki so šli na roko skupini največjih domačih gradbincev: Kolektorju, SGP Pomgradu in Riku.

Poletje afere Glinščica

Afera Glinščica je izbruhnila konec junija. Takrat je podjetje 2TDK za gradnjo mostu čez Glinščico, galerije in drugih pripadajočih objektov izbralo konzorcij treh podjetij: Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel. Šlo je za veliko presenečenje, saj je relativno majhen igralec na gradbenem trgu premagal konzorcij velikih, ki se ves čas priprave projekta drugi tir omenjajo kot favoriti za največje posle.

Izbira 2TDK je bila logična. Ponudba zmagovitega konzorcija je bila vredna osem milijonov evrov. To je 5,5 milijona evrov manj od ponudbe, ki so jo oddali Kolektor, SGP Pomgrad in Riko. Ti so bili most in preostale objekte pripravljeni zgraditi za 13,5 milijona evrov.

A ves čas so razpis spremljale informacije, da gre za posel, vnaprej rezerviran za največje. Že nekaj dni po izbiri konzorcija, ki ga vodi Markomark Nival, so pritisnili iz Kolektorja CGP in na podjetje 2DTK poslali poziv za odpravo nezakonitosti. V podjetju 2TDK so se zato odločili naknadno preveriti eno od referenc, ki jih je v ponudbi navedel Markomark Nival. Šlo je za osem metrov visok protipoplavni zid v občini Pesnica.

Foto: Siol.net

Prva težava za 2TDK: nevestno delo?

Na tej točki je afera dobila novo dinamiko. Šlo je namreč za do zdaj nevideno potezo na javnih razpisih:

Neizbranemu konzorciju namreč odločitve o izbiri ni bilo treba iti izpodbijati na državno revizijsko komisijo, ampak mu je pri tem pomagal kar naročnik sam, torej podjetje 2TDK. To isto podjetje je le nekaj dni prej izdalo sklep o izbiri, v katerem je zapisalo, da "je ponudba pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika". To je storilo po tem, ko je pregledalo in ocenilo reference vseh ponudnikov.

Če so v 2TDK sami priznali, da so ravnali neustrezno, to odpira vprašanje, ali bodo kriminalisti preiskavo usmerili v iskanje dokazov za sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. Sploh ob uradnih pojasnilih, da so se sami odločili "odpraviti nezakonitost", ki so jo pred tem sami tudi ustvarili.

Del dokumentacije, ki bi bila lahko podlaga za ugotavljanje suma nevestnega dela. Foto: Siol.net

Druga težava za 2TDK: najem Vesne Cukrov

A to ni edina težava, ki bi jo lahko imeli v 2TDK. Konec julija smo namreč na Siol.net razkrili, da so v 2TDK za zastopanje pri preverjanju domnevno vprašljive reference najeli zunanjo pomoč – Odvetniško družbo Cukrov. Njena ustanoviteljica in direktorica je Vesna Cukrov, nekdanja predsednica državne revizijske komisije in sodna izvedenka za javno naročanje.

Pri tem bi lahko bilo sporno, da podjetje 2TDK pri neodvisni presoji reference, ki bo zelo verjetno odločala o tem, ali bo posel dobil zmagoviti konzorcij ali ne, sodeluje z odvetniško družbo, ki je tesno poslovno povezana z njegovimi konkurenti. Vesna Cukrov je namreč v zadnjih letih sodelovala s SGP Pomgradom in Rikom, torej članoma konzorcija, ki se potegujeta za gradnjo mostu čez Glinščico.

Več naših sogovornikov se je sicer po objavi te informacije spraševalo tudi, zakaj so v 2TDK za preverjanje gradbene reference najeli odvetnico.

Tretja težava za 2TDK: je lahko potrjena referenca ponarejena?

V začetku avgusta so nato iz 2TDK sporočili, da so razpis za most čez Glinščico razveljavili. "Za to smo se odločili, ker obstaja sum, da je prvotno izbrani ponudnik ponaredil reference, ponudbi drugih dveh pa sta bili neustrezni," je medijem dejal Dušan Zorko.

Pri tem se je spet zapletel, in to na najmanj dveh mestih. Prvič, izbranega ponudnika je bolj ali manj neposredno obtožil ponarejanja referenc, čeprav so njegovi uslužbenci pred tem ugotovili, da jih je imel. Po dozdajšnjih podatkih je namreč nesporno, da je referenca iz Pesnice obstajala, saj sta jo potrdila tako tamkajšnja občina kot nadzornik del. To seveda nujno ne pomeni, da je bila tudi ustrezna.

Foto: STA In drugič, ponudbi drugih dveh ponudnikov je ocenil za neustrezne, čeprav je v junijskem sklepu o izvajalca jasno navedeno, da jih v 2DTK zaradi izbire konzorcije, ki ga vodi Markomark Nival, sploh niso obravnavali. Kot logični razlog se ponuja cena, saj je bila ponudba konzorcija Kolektor-SGP Pomgrad-Riko za dobre štiri milijone višja od predvidene vrednosti projekta na Glinščici iz investicijskega programa za drugi tir. Toda hkrati tudi drži, da je 2TDK razpis objavil brez tako imenovane limitirane cene, torej brez najvišje dovoljene vrednosti ponudb.

Vprašanje, zakaj so ponudbo konzorcija, ki ga vodi Kolektor CGP, ocenili za neustrezno, smo poslali na 2TDK. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

V vsakem primeru se taktiziranje 2TDK pri razpisu za Glinščico ni izšlo. Če so tam poteze vlekli v želji, da se izognejo postopku pred državno revizijsko komisijo in s tem časovnemu zamiku del, se je načrt ponesrečil na celi črti. Odločitev 2TDK bo po pritožbi konzorcija, ki ga vodi Markomark Nival, obravnavala državna revizijska komisija, s projektom drugi tir pa se bodo že pred začetkom največjih gradbenih del ukvarjali kriminalisti.