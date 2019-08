Bratuškova bo pojasnila, kaj se je zgodilo z razpisom za most čez Glinščico

Pri projektu desetletja, gradnji drugega tira, ki bo vreden več kot 1,1 milijarde evrov, se zapleta že na začetku.

Podjetje 2TDK je konec junija za razpisu za gradnjo mostu čez reko Glinščico, ki poteka na trasi drugega tira, izbralo najcenejšega ponudnika – konzorcij, ki ga vodi družba Markomark Nival. Omenjeni konzorcij je bil most pripravljen zgraditi za osem milijonov evrov, vendar so nato na začetku julija v 2TDK izbiro razveljavili. Kot razlog so navedli zahtevo neizbranih ponudnikov, Kolektorja CGP, Rika in SGP Pomgrada, da preverijo eno od referenc zmagovitega konzorcija.

V 2TDK so pojasnili, da so se za razveljavitev odločili, ker "faza pregleda in ocenjevanj ponudb ni bila ustrezno opravljena." Po poročanju Pop TV je razpisana komisija razpis razveljavila, ker je bila referenca izbranega ponudnika nepravilna oziroma ponarejena, preostali dve ponudbi pa sta presegali ocenjeno vrednost.

Danes se bosta odzvala član uprave 2TDK Dušan Zorko in Alenka Bratušek, infrastrukturna ministrica. Izjavi ob 11.30 in ob 13. uri bomo prenašali v živo.

Najeli zunanjo pomoč

Kot smo na Sioo.net že poročali, v 2TDK reference pod drobnogled niso vzeli sami, ampak so za to najeli Odvetniško družbo Cukrov, ki jo vodi Vesna Cukrov, nekdanja predsednica državne revizijske komisije in sodna izvedenka za javno naročanje. Cukrova je v preteklih letih sodelovala s SGP Pomgradom in Rikom, članoma konzorcija, ki nista bila izbrana pri projektu gradnje mostu čez Glinščico.

Februarja letos je njena odvetniška družba v imenu SGP Pomgrad vložila zahtevek za revizijo razpisa, s katerim je državna direkcija za infrastrukturo oddala dela pri gradnji nove ceste med Mariborom in Rušami.