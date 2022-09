Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SDH je delež Save kupil od sklada York Global Finance Offshore s sedežem v Luxembourgu. Predkupno pravico je uveljavil 28. februarja 2022.

V skladu s kupoprodajno pogodbo je moral pred zaključkom transakcije pridobiti odločbo Agencije za varstvo konkurence o skladnosti transakcije s pravili konkurence. Z izpolnitvijo tega odložnega pogoja je nastopil zaključek transakcije, v okviru katerega je prišlo do prenosa kupnine za delnice na račun prodajalca in prenosa delnic na SDH, so sporočili iz SDH.

Skupan vrednost transakcije 38 milijonov evrov

SDH je za dobrih 32 milijonov evrov od Yorka odkupil celoten paket delnic družbe Sava, Kad pa je kupil njegovo izpostavljenost do Save iz naslova terjatve v vrednosti malenkost pod šest milijonov evrov. "Skupna vrednost transakcije je torej 38 milijonov evrov," je po sprejemu sklepa o uveljavitvi predkupne pravice na februarski seji nadzornega sveta povedal takratni predsednik uprave SDH Janez Žlak.

Po zaključku transakcije ima SDH v lasti 61,914 odstotka delnic Save, Kad pa 28,046 odstotka.

Šele lani z dobičkom, prej milijonske izgube

Družba Sava je matična družba poslovne skupine Sava, v kateri sta še turistična družba Sava Turizem in družbi v mirovanju Sava Zdravstvo in BLS Sinergije. Kot prvi naslednji korak je Žlak februarja napovedal konsolidacijo skupine Sava, združitev Save in Save Turizma, ter refinanciranje dolgov. Žlaka je po njegovem predčasnem sporazumnem odhodu s septembrom na čelu SDH zamenjal Žiga Debeljak.

Skupina Sava s skupaj 1154 zaposlenimi je lani ustvarila 70,1 milijona evrov prihodkov od prodaje ter zabeležila 2,2 milijona evrov čistega dobička. Pred tem je leto 2020 končala z 10,5 milijona evrov čiste izgube.