Savdski Aramco z rekordnim, 161-milijardnim dobičkom

Savdski državni naftni velikan Aramco je lani ustvaril 161,1 milijarde dolarjev (150,1 milijarde evrov) čistega dobička, kar je največ po letu 2019, odkar podjetje kotira na borzi. Dobri poslovni rezultati so posledica višjih cen surove nafte in večjih prodanih količin, je poslovne rezultate povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Savdski energetski velikan je v nedeljo sporočil, da se je čisti dobiček leta 2022 na letni ravni okrepil za 46 odstotkov, leta 2021 je znašal 110 milijard dolarjev. Letni čisti dobiček podjetja je tako skoraj dvakrat tolikšen, kot je bil leta 2019, pred izbruhom pandemije covid-19, ko je znašal 88,2 milijarde dolarjev.

Lanski rezultati so bili predvsem posledica vpliva višjih cen surove nafte in večjih prodanih količin ter višjih rafinerijskih marž, so navedli v družbi.

Podobno je lani rekordne dobičke vknjižilo pet velikih naftnih družb: Shell, Chevron, ExxonMobil, BP in TotalEnergies. Svetovne cene energentov so poskočile februarja lani, ko je Rusija napadla sosednjo Ukrajino.

"Šokantno je, da je podjetje v enem letu s prodajo fosilnih goriv, ki so največji dejavnik podnebne krize, ustvarilo več kot 161 milijard dolarjev dobička," je bila v izjavi kritična generalna sekretarka organizacije Amnesty International Agnes Callamard.

Gre za največji dobiček, ki ga je podjetje zabeležilo v enem letu, so ocenili pri Amnesty International in poudarili, da bi ga bilo treba "uporabiti za financiranje prehoda na obnovljive vire energije, ki temelji na človekovih pravicah", še poroča AFP.