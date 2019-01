Ryanair v Veliki Britaniji ocenjen kot najslabši letalski prevoznik

Nezadovoljstvo z vkrcavanjem na letalo, neudobni sedeži, neurejena letala ter slaba hrana in pijača so po mnenju letalskih potnikov največje pomanjkljivosti nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair.

Irski nizkocenovni prevoznik Ryanair je bil v Veliki Britaniji po oceni potnikov že šesto leto zapored razglašen za najslabšo letalsko družbo. Letno anketo o zadovoljstvu letalskih potnikov je izvedla največja britanska neodvisna potrošniška organizacija Which?.

Potniki so največjemu nizkocenovnemu prevozniku v Evropi pripisali najslabšo mogočo oceno za vkrcavanje potnikov na letalo, udobnost sedežev, urejenost letal ter kakovost hrane in pijače. Ryanair je tako skupno prejel 40 odstotkov najboljše mogoče ocene, bolje so potniki ocenili nizkocenovna prevoznika Thomas Cook (52 odstotkov) in Wizz Air (54 odstotkov). Ryanairov največji tekmec Easyjet je prejel 63 odstotkov najboljše mogoče ocene.

Med najboljših pet letalskih prevoznikov v Veliki Britaniji so potniki uvrstili Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian in nizozemski KLM.

Rayanairovi potniki so se v anketi najbolj pritoževali nad številnimi odpovedi poletov, pogostimi menjavami pravil za prtljago in številnimi zamudami. Več tisoč anketirancev je za Which Travel zatrdilo, da ne nameravajo nikoli več leteti s to družbo, čeprav bodo morali za vozovnice odšteti več denarja.

Ryanairov predstavnik za stike z javnostmi je prepričan, da rezultati ankete ne odražajo uspešnosti družbe.

Drugi največji prevoznik v Evropi

V preteklem letu je Ryanair število prepeljanih potnikov kljub številnim stavkam in posledično odpovedanim poletom povečal za osem odstotkov, na 139,2 milijona. To je le malenkost manj, kot jih prepelje Lufthansa, ki je lani obdržala krono največjega letalskega prevoznika v Evropi.

Za Ryanair je bilo leto 2018 zelo zahtevno zaradi številnih stavk pilotov in kabinskega osebja po vsej Evropi. Pozitivno pa je k številu prepeljanih potnikov prispeval prevzem avstrijskega letalskega prevoznika Laudamotion, ki je decembra k 10,3 milijona potnikom prispeval okoli 300 tisoč prepeljanih oseb.