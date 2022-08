Ryanair v Sloveniji išče kabinsko osebje, razgovori bodo v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na spletnih straneh nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair so napovedali, da bodo v Sloveniji kmalu iskali kabinsko osebje za Lauda Europe, hčerinsko družbo Ryanaira. Razgovore bodo opravljali 30. in 31. avgusta v Mariboru.

"Ponujamo vznemirljivo karierno priložnost za ambiciozne člane kabinskega osebja," so zapisali in poudarili, da ponujajo konkurenčno plačilo in bonuse za tiste, ki se še posebej izkažejo.

Kandidati morajo:

imeti veljaven potni list brez omejitev za mednarodna potovanja;

biti visoki med 157 in 188 centimetri;

biti spodobni preplavati 25 metrov brez pomoči;

biti delavni, prilagodljivi in prijazni;

biti pripravljeni na delo v izmenah;

uživati v delu z ljudmi in biti odlični v odnosih s strankami;

tekoče govoriti in pisati v angleščini;

oboževati potovanja in spoznavanje novih ljudi.

Za zdaj ni jasno, ali Ryanair novo osebje išče za morebitno novo bazo v Sloveniji ali v kateri od obstoječih, v oglasu navajajo le, da bodo izbrani kandidati delali iz "baze Lauda Europe".

