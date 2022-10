Rokenrol v Ljubljani se nadaljuje: za toliko so bila stanovanja cenejša septembra

Po avgustovski evforiji in visoki rasti cen stanovanj v Ljubljani se je septembra trg obrnil. Le na področju Vič-Trnovo so kupci glede na ceno kvadratnega metra odšteli več kot mesec poprej. Pa še tam je bila razlika v povprečju le nekaj deset evrov. Povsod drugod po prestolnici so cene v povprečju padle, najbolj v Šiški, in sicer za več kot deset odstotkov.

Za skoraj deset odstotkov manj v primerjavi z mesecem poprej so septembra kupci v Ljubljani plačevali za stanovanja. Novi lastniki so tako za kvadratni meter stanovanja odšteli skoraj enake zneske kot julija letos, ko so se posli z nepremičninami v prestolnici prvič letos opravljali po cenah, ki so bile primerljive s koncem lanskega leta. Septembra so kupci kupovali predvsem stanovanja v cenovnem razredu od 100 do 300 tisoč evrov. Vendar je bilo teh poslov v primerjavi s preostalimi cenovnimi razredi veliko več kot mesec poprej. Več kot 80 odstotkov vseh prodanih stanovanj je bilo v tem cenovnem razredu.

V nadaljevanju članka vam bomo predstavili, kakšna stanovanja v prestolnici sploh menjajo lastnike in po kakšnih cenah ter gibanje cen za kvadratni meter prodanih rabljenih in novozgrajenih stanovanj po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani od januarja 2020 do septembra 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

V članku smo analizirali prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni.

Vič-Trnovo najdražji del Ljubljane

Titula najdražjega dela Ljubljane je septembra glede na prijavljene posle z nepremičninami pripadla katastrski občini Vič-Trnovo. Gre tudi za edini del Ljubljane, kjer so cene, sicer le za nekaj deset evrov na kvadratni meter, zrasle. Najbolj so cene spustili prodajalci stanovanj v Šiški, in sicer za več kot deset odstotkov.

Center – 3.211 evrov za kvadratni meter

V centru Ljubljane so se septembra že peti mesec zapored sklepali nepremičninski posli (glede na ceno za kvadratni meter) ceneje kot mesec poprej. Kupci, ki so septembra Fursu prijavili nakupe nepremičnin, so stanovanja kupovali po tako nizkih cenah, ki jih v povprečju nismo videli že vse od junija 2021. Se pa septembra niso ohladile samo cene, temveč tudi celoten trg, saj je bilo število prijavljenih transakcij manjše kot v preteklih mesecih.

Bežigrad – 3.376 evrov za kvadratni meter

Tudi za Bežigradom so septembra kupci za nakupe stanovanj glede na ceno na kvadratni meter odšteli manj kot mesec poprej. Vendar cene niso veliko odstopale od povprečja zadnjih mesecev.

Moste-Polje – 3.167 evrov za kvadratni meter

V katastrski občini Moste-Polje so se cene po julijskem kolapsu septembra spet obdržale nad tremi evrskimi tisočaki za kvadratni meter. Tudi število poslov, ko bodo znani končni podatki, bo očitno podobno preteklim mesecem.

Rudnik – 2.974 evrov za kvadratni meter

Rudnik v zadnjem letu ni bil priljubljena lokacija za nakupe nepremičnin, saj je število poslov le malokateri mesec preseglo deset poslov. Septembra je število poslov znašalo že devet (končna številka se bo verjetno gibala okoli 15). Se je pa večja prodaja poznala pri ceni kvadratnega metra, posli so se namreč prvič po decembru lani sklepali za manj kot tri tisoč evrov na kvadratni meter.

Vič-Trnovo – 3.548 evrov za kvadratni meter

Katastrska občina Vič-Trnovo je zaenkrat edini del Ljubljane, kjer so kupci za stanovanja glede na ceno kvadratnega metra odšteli več kot mesec poprej. Razlika je sicer minimalna, so pa posli septembra Vič-Trnovo postavili na vrh glede na najdražje dele prestolnice.

Šiška – 3.401 evrov za kvadratni meter

Po avgustovskem rekordu, ko so se posli s stanovanji v povprečju sklepali za skoraj štiri tisoč evrov za kvadratni meter, je septembra Šiška doživela padec cen. Te so se v povprečju zmanjšale za več kot deset odstotkov.

Kakšna stanovanja se v Ljubljani sploh prodajajo?

Septembra so kupci v primerjavi s preteklimi meseci kupovali predvsem stanovanja v cenovnem razredu od 100 do 300 tisoč evrov. Več kot 80 odstotkov vseh prodanih stanovanj je bilo v tem razredu. So se pa povečali nakupi stanovanj v velikostnih razredih od 30 do 45 kvadratnih metrov in od 90 do 200 kvadratnih metrov.

V spodnjem grafu prikazujemo, koliko je znašal odstotek posameznega cenovnega razreda stanovanj, ki so bila prodana v Ljubljani v obdobju od januarja 2020 do septembra 2022.

V spodnjem grafu prikazujemo, kakšen delež je predstavljal posamezni razred stanovanj glede na velikost v kvadratnih metrih v primerjavi z vsemi prodanimi stanovanji v Ljubljani od januarja 2020 do septembra 2022.