Revizor opozarja na negotovost poslovanja T-2

Revizor Deloitte je v letnem poročilu za leto 2022 glede T-2 izdal opozorilo: "Kratkoročne obveznosti družbe na dan 31. december 2022 presegajo kratkoročna sredstva za 117,8 milijona evrov, kar pomeni pomembno plačilnosposobnostno tveganje za družbo ... Takšno stanje nakazuje obstoj pomembne negotovosti o sposobnosti družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje."

Komercialnih zapisov za dva milijona evrov več kot v 2021

Opozorilo revizorja je prvo po prisilni poravnavi, ki jo je T-2 končal leta 2021, hkrati pa predstavlja pomembno opozorilo imetnikom komercialnih zapisov, s katerimi se dodatno financira vse bolj zadolžena družba.

T-2 je namreč marca letos, po že zaključeni bilanci, spet izdajal komercialne zapise v vrednosti 28,49 milijona evrov, s katerimi se kratkoročno financira. Komercialni zapisi, ki so obrestovani od 5,2 do 5,5 odstotka, imajo dospelost 364 dni in so zavarovani s premoženjem izdajatelja, so zapisali v Financah.

Poleg tega sta šli konec letošnjega julija v stečaj dve s T-2 povezani podjetji, ki sta v Krčevi lasti, hkrati pa družbi grozi tudi tožba Vseslovenskega združenja malih deležnikov v vrednosti 39,1 milijona evrov zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov. T-2 tožbo z vseh vidikov jemlje kot neutemeljeno.

Dobiček družbe glede na 2021 vrtoglavo nižji

Operater T-2, ki je v lasti Jurija Krča, je v letu 2022 povečal prihodke od prodaje za 8,6 odstotka (na 109,5 milijona evrov), hkrati pa je ustvaril le 27 tisoč evrov čistega dobička. To pomeni velik razkorak z letom 2021, ko so zabeležili 12,2 milijona evrov dobička, poročajo Finance.

V družbi pojasnjujejo, da so se jim stroški znatno povišali zaradi rasti stroškov prodaje, dela in omrežja.