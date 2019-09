Magna delavce v Hočah odpušča zaradi upada naročil #video

Pet od šestih odpuščenih delavcev v Magnini lakirnici v Hočah bo pravico iskalo na sodišču. Njihova odvetnica meni, da bodo delavci pri tem uspešni, medtem pa v javnost kapljajo nove podrobnosti o dogajanju v lakirnici. Čeprav je Magna še minuli teden javno zatrjevala, da so šesterico odpuščenih nadomestili z novimi delavci, so v uredništvu oddaje Planet 18 pridobili dokument, v katerem jasno piše, da se število zaposlenih z odpuščanji zmanjšuje, da gre za posledico upada naročil in posebnega varčevalnega programa Fokus, ki teče v družbi. V lakirnici naj bi sicer zdaj zavrelo še zaradi slabih malic.

Odvetnica Tina Gubenšek, ki zastopa pet od šestih odpuščenih Magninih delavcev, je prepričana, da kriteriji za prekinitev delovnega razmerja niti pri enem niso utemeljeni. Ker nobeden od zaposlenih ni bil v disciplinskem postopku, so delavci in odvetnica po poročanju Planet 18 prepričani, da so v ozadju odpuščanj drugi razlogi.

Potem ko je naznanil koriščenje očetovskega dopusta, so ga odpustili

"Isti dan, ko je dobil odpoved, je delavec seznanil delodajalca, da bo koristil očetovski dopust. Od dva do tri tedne pred tem mu je delodajalec celo za namene pridobitve posojila izdal potrdilo, da ga ne namerava odpustiti," je pojasnila Gubenškova. Magna po poročanju Planeta sicer očitno večkrat prilagaja informacije, ki jih sporoča delavcem in javnosti.

V sklepu, ki so ga dobili odpuščeni delavci, so v Magni zapisali, da se število delavcev v podjetju zmanjšuje ter da se je vodstvo za to odločilo zaradi ekonomskih razlogov in padca naročil v avtomobilski industriji. Foto: Matjaž Vertuš

Tako so prejšnji teden v sporočilu medijem zapisali, da zmanjševanje zaposlenih ni predvideno in da obseg proizvodnje ostaja nespremenjen. A v sklepu, ki so ga dobili odpuščeni delavci, so v Magni zapisali ravno nasprotno, in sicer, da se število delavcev v podjetju zmanjšuje ter da se je vodstvo za to odločilo zaradi ekonomskih razlogov in upada naročil v avtomobilski industriji.

Odpustili tudi nekdanjo sindikalno zaupnico

Odpuščeni so tako celo prepričani, da gre za poskus utišanja. Tri četrtine zaposlenih je namreč včlanjenih v Konfederacijo slovenskih sindikatov, ena izmed odpuščenih pa je bila v Magni nekaj časa celo sindikalna zaupnica. "Občutek je tak, da bi to lahko bil razlog, ampak splošno gledano kriterijev za odpuščanje sploh ni bilo. Izbrali so posameznike, ki so jih hoteli odpustiti," je razlagal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak.

Iz Magne so sicer sporočili, da so šest odpuščenih nadomestili s šestimi novimi zaposlitvami, vendar ne v proizvodnji, temveč v upravi. Spomnimo, da bi morala kanadsko-avstrijska multinacionalka za državno subvencijo odpirati nova delovna mesta. "Pri tem ne smemo spregledati dejstva, da se je Magna zavezala ohraniti število delovnih mest oziroma delovna mesta kot takšna, ne števila zaposlenih," je poudarila Gubenškova.

Med zaposlenimi v hoški lakirnici pa očitno vre že nekaj časa tudi zaradi slabe kakovosti prehrane, ki jim jo ponujajo v tovarni. Zaposleni so tako en teden malico celo bojkotirali. "Velika večina preprosto ni šla na malico. Eden je zelo zgovorno povedal, da je solata velikokrat bolj topla kot juha. To vse pove," je povedal Novak. V sredo se bodo sindikati z vodstvom Magne pogajali o kolektivni pogodbi, v četrtek pa bodo volitve za svet delavcev.