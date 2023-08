Rast BDP v drugem trimesečju krepkejša

Čeprav sta v drugem četrtletju medletno upadla tako uvoz kot izvoz, pa se je bistveno bolj zmanjšal uvoz, tako da je saldo menjave s tujino ob zelo visokem zunanjetrgovinskem presežku k rasti prispeval 6,7 odstotne točke.

V obdobju med aprilom in junijem je uvoz v primerjavi z enakim obdobjem lani nazadoval za 8,3 odstotka, pri čemer je bil upad izrazitejši pri blagu (za 9,3 odstotka) kot pri storitvah (za 2,3 odstotka). Izvoz je bil po drugi strani medletno manjši le za 0,7 odstotka, od tega izvoz blaga za 0,3 odstotka, izvoz storitev pa za 2,6 odstotka.

Različna dinamika uvoza in izvoza se je odrazila v zelo visokem zunanjetrgovinskem presežku, ki je dosegel skoraj 1,7 milijarde evrov.

Domača potrošnja se je medtem po podatkih statistikov zmanjšala za 5,4 odstotka. Končna potrošnja je sicer ostala nespremenjena, pri čemer se je poraba gospodinjstev prvič po dveh letih zmanjšala, in to za 1,1 odstotka, poraba države pa je narasla za 2,5 odstotka.

Investicije krepko padle

Bruto investicije so bile medtem manjše za 20,1 odstotka. K njihovemu padcu je sicer prispevalo predvsem drugo zaporedno občutnejše zmanjšanje zalog, ki so se medletno zmanjšale za 7,3 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva medtem še naprej krepko rastejo, tokrat so se povečale za 9,3 odstotka, največji vpliv pa so imele še naprej investicije v gradbene objekte.

Skupna dodana vrednost v gospodarstvu se je v drugem trimesečju okrepila za 2,4 odstotka, kar je največ po tretjem lanskem trimesečju. Pri tem po rasti dodane vrednosti odstopa gradbeništvo z 22-odstotno rastjo, a tudi v predelovalni industriji, od koder prihajajo opozorila o negativnem učinku visokih cen energije in rasti drugih stroškov, se je okrepila za 2,9 odstotka.

Skupna zaposlenost je v drugem trimesečju dosegla 1.093.200 oseb. Medletno se je povečala za 1,2 odstotka. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu.

Domače in tuje ustanove sicer za celotno leto Sloveniji napovedujejo rast med 1,2 in 2,0 odstotka, pri čemer se po zadnji katastrofalni povodnji odpira vprašanje, kakšen bo njen učinek na gospodarsko aktivnost.